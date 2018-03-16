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「一米屋」產銷交易平台　解決農民產銷問題

記者金武鳳／台中報導2018/03/16 12:01
▲修平科技大學校長鄧作樑(左二)指出，為協助農民解決產銷失衡問題，修平建立的產銷交易平台「一米屋」已上線。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.16)
▲修平科技大學校長鄧作樑(左二)指出，為協助農民解決產銷失衡問題，修平建立的產銷交易平台「一米屋」已上線。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.16)

修平科技大學為解決農業缺工及產銷不平衡問題，獲教育部「高等教育深耕計畫」補助，著手建置服務功能的農業創生系統，並已規畫「一米屋」產銷交易平台，藉由引導學生進入場域，協助農業成長，也輔導社區永續發展，初期選定外埔區作為第一個實驗區，未來將推廣到全市。

校長鄧作樑說，修平科技大學通過教育部「高等教育深耕計畫」審查，獲得大學社會責任實踐深耕型C類計畫，第一年補助700萬元，目標是要建置一個具備在地服務的農業創生系統。


▲修平科技大學獲得大學社會責任實踐深耕型C類計畫補助，全台僅有五所科大獲得這項高額補助。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.16)

主持計畫的人李文明教授表示，台灣農業面臨缺工、產銷不平衡，近日台北農產運銷公司因連續休市導致菜價崩跌，更凸顯產銷失衡問題。為了解決現存的諸多農業問題，修平與合作大學鼓勵學生參與體驗，並藉由親自動手學種南瓜、青菜，進一步了解農業，除了可以解決短期農業人力問題，若是學生有了興趣，未來也可能成為發展農業的人力。

此外，為了讓農民願意生產有機、無毒的農產，達到「地產地銷」目標，修平科技大學規畫的「一米屋」產銷交易平台已正式上線，鼓勵農民上平台交易。李文明表示，「一米屋」產銷平台，由學校或學生在全市各區設置取貨點，民眾上網訂購後，農民只需將農產送至取貨點即完成販售，收益中農民可獲得65％、取貨點獲得10％獲利，另5％收益則做為社區永續創生基金，幫助社區永續經營，其餘做為平台營運與金流成本。


▲修平科技大學校長鄧作樑表示，實踐深耕計畫是鼓勵學生走入場域，參與社區，是真正翻轉教育（圖／金武鳳攝 , 2018.3.16)

鄧作樑指出，此為修平科技大學社會責任實踐深耕計畫，結合學校專業特色與智慧科技的運用，幫助學生進入社區、與社區共同成長，讓社區、麥田等場域變成教室，學生走出象牙塔，是真正翻轉教育。

關鍵字修平科技大學鄧作樑一米屋
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