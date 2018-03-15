美軍太平洋司令：持續軍售台灣

（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）美軍太平洋司令部司令哈里斯今天在參議院軍事委員會聽證會表示，美軍太平洋司令部持續支持台灣建立自我防衛能力，持續且有規律的對台軍售。

哈里斯（Harry Harris）今天出席2019財政年度國防預算聽證會，他在書面報告中提及台灣時表示，台灣的開放經濟，繁榮、自由且民主的社會反映台灣與美國共享的價值。

報告指出，美國一中政策奠基於三公報，未與台灣維持外交關係，但在台灣關係法下，與台灣人民維持穩固且堅定關係。

在此政策下，哈里斯在報告中指出，美軍太平洋司令部將繼續支持台灣發展可用、有韌性且具成本效益的威懾與自我防衛能力。持續且有規律的對台軍售，是這項政策的重要部分，有助於確保民主體制的維護。