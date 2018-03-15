美參議員盧比歐表態 不支持董雲裳人事案

（中央社記者鄭崇生華盛頓15日專電）美國國務卿換人，代理亞太助卿董雲裳的真除案在國會也面臨考驗。共和黨籍聯邦參議員盧比歐今天說，他不支持這項人事案，會「竭盡所能擊敗目前負責亞洲事務的首席外交官提名人」。

盧比歐（Marco Rubio）今天透過個人推特轉發華盛頓郵報網站的一篇評論文章並說，亞太助卿這一職位須了解美國與中國的關係需「再平衡」、且「支持台灣」與捍衛人權的人，他會盡全力阻擋這項人事案。

董雲裳（Susan Thornton）的任命案波折不斷，在國務卿提勒森遭美國總統川普解職後又有變數，這也讓國務院亞太助卿這一職務自1966年改制以來、出現由代理擔任時間最長的一次。