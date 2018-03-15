英國女王正式同意 哈利王子與女星婚事

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與她的顧問會面後，已經正式同意孫子哈利王子（Prince Harry）與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）成婚。

法新社報導，女王昨天在白金漢宮（BuckinghamPalace）會見樞密院（Privy Council）成員，根據今天公布的會議紀錄，女王在會中表示：「我宣告同意最親愛的孫子威爾斯王子哈利與梅根馬克爾的婚約。」

她表示，她以御璽表明同意此事，並將留在樞密院（Privy Council）的紀錄。樞密院是王室的諮詢機構，已有數百年歷史。