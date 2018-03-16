台北春季旅展開跑　淡季出清出國5千有找

台北春季旅展今（ 16 ）日於世貿一館登場，匯集航空、郵輪、飯店、旅行社祭出淡季促銷價，出國最省 5 千元有找，熱門的日韓賞櫻團也有萬元以下的出清價格，國內旅遊則喊出折扣再買一送一超值優惠。

看好自由行商機，長榮航空推出旅展限時優惠，票價最低 2,395 元起，購票還抽 Rimowa 行李箱；台灣虎航打出 24 個航線全面促銷，現場購票有機會再享 9 折。

郵輪旅行也持續發燒，公主遊輪旗下的盛世公主號，長天數限定航次 26,900 元起，最高第二人半價或折扣 4,000 元，太陽公主號最高優惠減 6,000 元，鑽石公主號早鳥報名可享買內艙免費升等陽台艙優惠；星夢郵輪推出世界夢號香港 3 天 2 夜，特價 4,165 元起。