NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈虐嬰人被保護　隋棠怒斥要如何自保她國二被強暴　結婚11年無性生活天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
生活

台北春季旅展開跑　淡季出清出國5千有找

記者陳致宇／台北報導2018/03/16 09:41
▲台北春季旅展正式登場，業者卯足全力拚促銷吸買氣。（圖／主辦單位提供）
▲台北春季旅展正式登場，業者卯足全力拚促銷吸買氣。（圖／主辦單位提供）

台北春季旅展今（ 16 ）日於世貿一館登場，匯集航空、郵輪、飯店、旅行社祭出淡季促銷價，出國最省 5 千元有找，熱門的日韓賞櫻團也有萬元以下的出清價格，國內旅遊則喊出折扣再買一送一超值優惠。

看好自由行商機，長榮航空推出旅展限時優惠，票價最低 2,395 元起，購票還抽 Rimowa 行李箱；台灣虎航打出 24 個航線全面促銷，現場購票有機會再享 9 折。

郵輪旅行也持續發燒，公主遊輪旗下的盛世公主號，長天數限定航次 26,900 元起，最高第二人半價或折扣 4,000 元，太陽公主號最高優惠減 6,000 元，鑽石公主號早鳥報名可享買內艙免費升等陽台艙優惠；星夢郵輪推出世界夢號香港 3 天 2 夜，特價 4,165 元起。

若想把握淡季出清撿便宜，吉帝旅遊香港、澳門自由行特價 2,999 元起；天海旅行社泰獅航空曼谷自由行 5+1 日，特價 5,999 元起再送網卡。熱門的日韓賞櫻團，燦星旅遊韓國自由行 4 日特價 9,999 元起；百分百旅遊沖繩、東京 4 日自由行萬元有找。

國旅部分，燦星旅遊花蓮太魯閣 2 日特價 999 元起；花蓮樂活休閒海景飯店買一送一；怡園渡假村園景雙人房 1,999 元起。配合交通部觀光局「 3355 旅宿活動」， 3 人成行玩 3 天 2 夜，每人再享 500 元住宿補助。

關鍵字台北春季旅展優惠日本韓國櫻花機票
寵物機票怎買　搭機注意事項報你知轎車亂停擋道　苦主一招報復網讚翻

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan