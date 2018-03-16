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毛小孩機票怎麼買　八大寵物搭機注意事項

記者陳致宇／台北報導2018/03/16 09:04
▲無論是國際線或國內線，不少旅客都會有寵物搭機需求，必須先與航空公司訂位部門聯絡，確認相關規定才能確保旅途更安心。（圖／Skyscanner）
▲無論是國際線或國內線，不少旅客都會有寵物搭機需求，必須先與航空公司訂位部門聯絡，確認相關規定才能確保旅途更安心。（圖／Skyscanner）

日前美國聯合航空發生一起意外事件，航空服務人員要求乘客將寵物放置座位頭頂上的置物箱，導致飛行過程中寵物死亡。若想帶寵物搭飛機，該做哪些事前準備？ Skyscanner 整理出 8 大要點，確保旅途更安心。

1. 機上適應練習
除少數航空公司允許寵物一同乘坐客艙內，通常寵物都是被安置在飛機另一個壓力及溫度都與客艙相同的機艙，雖然非常安全，但這也表示在飛行期間是無法陪伴在寵物旁邊。飛行途中，毛小孩也許會因此而感到驚慌不安，所以出發前建議先幫助您的寵物進行適應練習，像是獨立放在車子後座，可以藉此評估搭機的可行性。

2. 行前準備
各個國家對於入境的寵物品種都有不同限制和動物檢疫規定，出遊前要先查好規範，並備齊所需的證明資料。此外，至少須於出發前 30 天，帶著寵物到各大動物醫院注射相關疫苗，包括狂犬病及旅遊國的其他規定疫苗，大多國家也會要求毛小孩須植入晶片才可入境。

3. 寵物籠標準
依據國際航空運輸協會（ IATA ）的規格標準，所有寵物上機都必須放置在有足夠空間可讓寵物活動的籠子內，各家航空公司對籠子尺寸的規定也有不同，出發前，請務必事先跟航空公司聯繫確認。

4. 寵物艙位預訂
在訂購機票的同時，可一併告知航空公司會帶寵物同行，並提供寵物品種、體型尺寸等，藉此進一步了解航空公司的相關規定，也可以確保寵物能夠一起上飛機。

5. 寵物搭機收費標準
寵物的搭機費用以行李超重費計算，且不列入免費行李額度，收費標準各個航空公司都不同，實際的重量（包括籠子）通常以公斤換算，再依飛行區域來計費。

6. 放置主人衣物或使用費洛蒙噴霧
為避免寵物恐慌，可以在艙上的寵物籠內放有主人氣味的衣物，或是使用費洛蒙噴霧也會有所幫助。最好不要使用任何鎮定劑或安眠藥，以免寵物對藥品產生其他反應或是導致後遺症。

7. 事先告知地勤人員
寵物於停靠轉機站時可由地勤人員檢視寵物狀況，並補充食物、飲水，但須事先提出要求。

8. 搭乘前避免餵食
前四小時最好不要餵任何食物，以免牠們暈機嘔吐。

根據國籍航空規定，華航、華信 B738 和 ERJ 機型不接受旅客託運寵物，其他依重量或數量以超額行李收費方式收費，旅客有需求應向訂位部門洽詢；長榮、立榮航空部份航線及班機無法接受託運寵物，每年北半球、南半球航點高溫季節不接受運載指定短鼻扁臉型的貓犬，懷孕的動物或年齡小於十周大的動物無法受理運送；遠東航空僅託運貓、狗、兔子、烏龜及青蛙等 5 種家庭馴養寵物，另扁鼻貓、扁鼻狗、懷孕、未斷奶之新生寵物、未滿 8 周幼犬不接受託運；台灣虎航則完全不接受寵物託運。

關鍵字寵物搭機規定長榮華航虎航遠東
雨勢趨緩北台灣轉涼　下周鋒面報到

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