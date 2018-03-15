NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈去美國後大開眼界　王勝偉變壯了為避去年冠軍　教練竟指示打假球天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

佛州大學天橋垮下來 台學生均安

中央社2018/03/16 04:25
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者鄭崇生華盛頓15日專電）美國佛羅里達國際大學一座全新行人天橋今天中午倒榻，已知有多人受傷送醫。有7名台灣學生就讀於佛羅里達國際大學，都確認平安無恙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛羅里達國際大學（Florida International University, FIU）一座全新的行人天橋午後突傳倒榻，這座全新的天橋週末才安裝，預計到2019年完工啟用，但沒想到今天卻出現垮塌意外，畫面顯示，有數輛轎車被壓在垮掉的天橋下，多人送醫急救。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處第一時間與當地警方及校方聯繫，邁阿密辦事處告訴中央社，有7名來自台灣的學生就讀於FIU，而這次倒塌的天橋位於南校區，駐邁阿密辦事處已與就讀於南校區的3名台灣學生及1名剛畢業的校友連絡上，4人都平安無恙。

駐邁阿密辦事處指出，FIU有台灣同學會，另有3名台灣學生於佛羅里達國際大學的北校區就讀，他們也都已透過社群軟體向同學會報平安，總計7名就讀於FIU的台灣學生及校友都安全，未受這次意外影響。

至於天橋倒塌是否有當地台灣僑胞受波及，駐邁阿密辦事處表示，當地救援工作持續進行中，辦事處會與當地警方保持密切聯絡，持續關注相關情況進展。（編輯：林治平）1070316

川普簽不簽台灣旅行法 白宮...多空雜陳 美股收盤漲跌互見

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan