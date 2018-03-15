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蒲亭大秀新核武 選舉考量重於對外

中央社2018/03/16 06:49
中央社 國際 / NOWnews
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俄總統大選專題報導（中央社莫斯科日16綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3月初演說時，以PowerPoint秀出多款新式核武。西方觀察家認為，蒲亭此舉的對內考量大於對外，而美俄都應節制這類可能升溫對抗的舉動。

英國「衛報」（The Guardian）報導指出，蒲亭在國情咨文演說裡大讚新世代的俄國洲際彈道飛彈、水下無人載具、核動力巡弋飛彈，堪稱一場大秀。

蒲亭宣稱，俄國改良的軍火會證明是「無敵」的武器，能讓美國打造的飛彈防禦網淪為無用武之地。對於能以隕石般高速擊中目標的「高超音速」飛彈，以及名為「匕首」和「撒旦」的武器，他津津樂道。這些武器宛若美國雷根總統時代「星戰計畫」的重現。

衛報認為，蒲亭之所以這樣做，是為了3月18日的俄羅斯總統大選。儘管他已贏定了，但他國內施政紀錄乏善可陳，於是把腦筋動到來自國外的威脅身上，也就是美國。但蒲亭這場大秀，要他人重新把俄國放在眼裡的用意，大於開啟新一輪核武競賽。

彭博（Bloomberg）專欄作家、前北大西洋公約組織（NATO）軍事指揮官及美國海軍退役將官史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）撰文分析，蒲亭秀出的每樣新武器，美國情報單位過去10年早已在追蹤研發狀況。

他認為蒲亭吹噓這些武器有3個目的，第一，是為國內政治。儘管幾已篤定當選，他仍想迎合自己基本盤選民的喜好。俄國人也像其他各國民眾一樣，對舞台上的大咖不見得感興趣，但若加入俄國能打敗頭號強敵的元素，穩勝的贏家就出現了。

其次，是蒲亭想向敘利亞阿塞德、北韓金正恩及伊朗什葉派領袖等全球的專制夥伴再次保證，在全球威懾及高端軍事科技方面，有人能對抗美國。此外還能拉抬俄國對外軍售，一石二鳥。

第三，是蒲亭直接向華府傳達，他痛恨美國與西方任何程度的干預，包括從制裁俄國入侵烏克蘭、兼併克里米亞到俄國因大規模禁藥醜聞而遭奧運禁賽的懲處。

史塔伏瑞迪斯指出，從政策議題看，蒲亭秀核武凸顯幾個重要問題，包括美國應強化部署於歐洲的傳統武力，以嚇阻俄國用新武器威脅歐洲。此外，他認為這也彰顯美俄雙方避免對抗升高的重要。

史塔伏瑞迪斯建議美國，對付俄國最佳方式仍是：在必要時與它抗衡（烏克蘭、敘利亞、網攻），在可合作時保持合作，包括反毒、反恐、打擊盜版、阿富汗、北極和其他共同關心的問題。兩國也有理由需有「第二軌」外交選項，像是學術機構、智庫、實驗室及商務機構間的交流。

史塔伏瑞迪斯認為，儘管尚未進入新的冷戰，但不難看出，不久的將來可能浮現。最令人憂心的是，美俄軍隊都在敘利亞作戰，彼此很接近，稍有戰術上的失誤即會釀成危機，美俄兩國領袖都應深呼吸、小心克制，並鼓勵下屬做同樣的事，「用大螢幕放核彈與魚雷攻擊美國的影片，無濟於事」。（譯者：陳亦偉/核稿：徐崇哲）1070316

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