里約女議員遭槍殺 巴西社會震驚

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西里約熱內盧市社會主義自由黨籍女市議員佛朗哥和她的司機，昨晚在里約市中心遭槍殺，震驚社會。

38歲的佛朗哥（Marielle Franco）自稱是「被馬雷貧民窟養大的黑人女性和母親」，2016年代表社會主義自由黨（Psol）以第5高票數當選里約市議員，上任15個月提出16項法案，其中2項獲通過。

佛朗哥也是市議會捍衛婦女委員會主席，致力於捍衛婦女及兒童青少年安全。2月底並成為市議會參與聯邦干預里約安全領域工作委員會的報告員。

佛朗哥畢業於天主教大學社會學系後，在佛羅明斯聯邦大學獲得公共管理碩士學位，她的論文主題是維和警察部隊（UPP），標題是「UPP：貧民窟精簡成3個字」。