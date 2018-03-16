北韓外長赴瑞典 可能為川金會奠基

（中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導）北韓外交部長李勇浩（Ri Ri Yong-ho）今天飛抵瑞典參與會談，外界揣測他這趟2天行程將為美國總統川普和北韓領導人金正恩可能的會面建立基礎。

路透社報導，一名瑞典外交部發言人表示，李勇浩現正在斯德哥爾摩，與瑞典外長華爾史特龍（MargotWallstrom）討論朝鮮半島安全局勢，以及瑞典在北韓擔任美國外交代表一事。

瑞典並非由美國為首的北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟成員，目前已獲提及為川金可能會面的潛在地點。

瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）告訴瑞典通訊社（TT）：「如果是這樣的話，主要參與者想要瑞典扮演一個角色，以促成、以成為一個公共會談之處或一個連結之類的，我們都準備去這麼做。」