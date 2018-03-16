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中央社

北韓外長赴瑞典 可能為川金會奠基

中央社2018/03/16 08:32
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導）北韓外交部長李勇浩（Ri Ri Yong-ho）今天飛抵瑞典參與會談，外界揣測他這趟2天行程將為美國總統川普和北韓領導人金正恩可能的會面建立基礎。

路透社報導，一名瑞典外交部發言人表示，李勇浩現正在斯德哥爾摩，與瑞典外長華爾史特龍（MargotWallstrom）討論朝鮮半島安全局勢，以及瑞典在北韓擔任美國外交代表一事。

瑞典並非由美國為首的北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟成員，目前已獲提及為川金可能會面的潛在地點。

瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）告訴瑞典通訊社（TT）：「如果是這樣的話，主要參與者想要瑞典扮演一個角色，以促成、以成為一個公共會談之處或一個連結之類的，我們都準備去這麼做。」

「但這必須由主要參與者決定，在此情況下，瑞典將要扮演什麼角色。」

北韓官媒證實李勇浩之行，指出他已飛往瑞典，就「雙方關係和共同關切的議題」與瑞典外長舉行會談。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在華府例行新聞發布會中表示，她知悉斯德哥爾摩會談，但美國將不會參與。

諾爾特指出，美國真誠地在準備與北韓舉行可能的高峰會，但迄今未就此事直接獲得來自北韓的訊息。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070316

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