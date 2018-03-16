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麵包店不得每天營業 法國舊規迭遭質疑

中央社2018/03/16 08:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎15日專電）法國人不可一日無麵包，但多數小麵包店受規定限制，每週至少須休息一天，而面對大賣場每天賣麵包的不公平競爭，近年越來越多麵包店無視規定，每天營業，爭取自主決定權。

早在1919年起，法國各省陸續決議麵包店每週必須至少關門一天，主要是強制麵包師傅和員工休息。休息日未必要是週日，但麵包店普遍選擇這天或週一休息。

在某些觀光地區，或在耶誕節、復活節、暑假等特殊時期，麵包店可獲得特許經營，但屬少數。

近期，在法國北部小鎮「巴斯河畔魯西尼」（Lusigny- sur-Barse）工作的麵包師傅韋弗爾（CedricVaivre）因未遵守每週休息一天的規定，被判罰款3000歐元（約新台幣10萬8000元），讓這條規定的合理性爭議再度浮上檯面。

韋弗爾的麵包店位於觀光景點必經之道上，本可享有不受這條規定限制的特權，但去年夏天，他未取得特權延長效期，卻還是每天營業，趁夏季假期賺錢，營收比一年中的其他時段還多。

這個小鎮約有2000名居民，他們力挺韋弗爾，鎮長布宏勒（Christian Branle）接受TF1電視台訪問時說，鄉村小鎮沒什麼商業競爭，就讓他們營業吧，況且遊客也需要服務。

類似問題不是第一次發生，過去，全國各地也有其他麵包師傅因為每天營業而受罰。2015年，西南部的朗德省（Landes）4名麵包師傅因每天工作，被罰500歐元；2016年，中部的普伊杜省（Puy-de-Dome）行政單位也強制當地超過20名麵包店業者遵守規範。

這些案例經常引起爭議，麵包業者之間的意見也不一致。

主張自由決定營業時間的麵包業者認為，自從法規允許大型商場週日營業後，消費者在週日就會到這些商場內的麵包舖裡買麵包，對必須遵守休息規定的普通麵包店來說，這是不公平的競爭。

費加洛報（Le Figaro）引述麵包店企業聯盟（FEB）的意見表示，在法國多數省份，一項行政決議就可規定麵包店每週至少關門一天，但為什麼不讓麵包店像餐飲業或肉舖那樣，想營業就營業？

麵包店企業聯盟總代表拉貝（Matthieu Labbe）說，消費者希望每天都可買到新鮮麵包，而且麵包店現在面臨大型商場的競爭壓力，應該讓麵包店自由選擇開店時間。

但法國麵包糕點全國聯盟（Confederationnationale de la boulangerie-patisserie）認為，有些大型連鎖品牌是聘用非專業人員，拿半成品冷凍麵糰烤麵包，才有辦法每天都有麵包可賣，而一般小型麵包店的師傅是親手製作，非常辛苦，每週至少需要休息一天。

依照法規，勞工每週有權休息兩天，若商店每天營業，有些勞工可能無法獲得應有休息；即使採輪班方式，也只有較具規模的麵包店有足夠多的人力輪班，這就更不利於小型麵包店。

雖然業者之間沒有共識，但由於類似爭議越來越多，且麵包業者希望自由決定的呼聲越來越高，近年已有一些省份取消麵包店每週必須休息一天的規定。（編輯：紀錦玲）1070316

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