AI產險核賠超快速 最快當天完成理賠

（中央社記者田裕斌台北16日電）產險業理賠也引進人工智慧(AI)，富邦金控旗下富邦產險2013年開始發展AI智能核賠系統，目前已有近6成健康傷害險理賠案件由AI判讀，最快當天完成理賠。

富邦產險表示，AI智能核賠系統可藉由AI直接判讀風險，自動核算金額後賠付，保戶最快當日即可拿到理賠金額，相較於傳統理賠流程快了3至7日，未來目標是將AI自動審核的案件數提升至8成。

富邦產險副總經理陳維格表示，發展AI智能核賠系統是為了提升理賠效率，有效進行流程及人力成本優化，自2013年建置AI智能核賠系統，初期即導入大數據分析的前置作業，藉由分析大量的歷史理賠案件以找出可能風險因子，接著蒐集全台理賠人員的專業經驗彙整出風險檢核點，經過5年的理賠累積學習，理賠人員持續回饋經驗，增加並細分風險檢核點，不僅加快案件處理效率，錯誤率也同步降低。