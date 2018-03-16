AI產險核賠超快速 最快當天完成理賠

（中央社記者田裕斌台北16日電）產險業理賠也引進人工智慧(AI)，富邦金控旗下富邦產險2013年開始發展AI智能核賠系統，目前已有近6成健康傷害險理賠案件由AI判讀，最快當天完成理賠。
富邦產險表示，AI智能核賠系統可藉由AI直接判讀風險，自動核算金額後賠付，保戶最快當日即可拿到理賠金額，相較於傳統理賠流程快了3至7日，未來目標是將AI自動審核的案件數提升至8成。
富邦產險副總經理陳維格表示，發展AI智能核賠系統是為了提升理賠效率，有效進行流程及人力成本優化，自2013年建置AI智能核賠系統，初期即導入大數據分析的前置作業，藉由分析大量的歷史理賠案件以找出可能風險因子，接著蒐集全台理賠人員的專業經驗彙整出風險檢核點，經過5年的理賠累積學習，理賠人員持續回饋經驗，增加並細分風險檢核點，不僅加快案件處理效率，錯誤率也同步降低。
陳維格指出，過去理賠案件是由理賠人員逐件審核，風險的判斷可能會因處理人員的年資深淺而導致標準不一，且人工處理時間相對比較久，自從導入AI智能核賠系統後，可由系統迅速進行案件風險判讀，判讀為低風險的案件即進行快速理賠，客戶最快1天就能拿到賠款，高風險的案件則由系統自動警示，由專業的理賠人員進行進一步調查及審核，減少詐賠案件。（編輯：鄭雪文）1070316