房仲攜手樂屋網加速流通成交 磁吸力驚人

（中央社記者韋樞台北16日電）五大房仲利用線上線下科技共用樂屋網銷售平台加速媒合成交。樂屋網總經理蕭政華認為，大家利用共同平台媒合彼此，象徵更短期、更輕鬆賺到錢，磁吸力驚人，在門外的房仲急欲加入。

房仲經紀人過去透過發派DM、小廣告或集團內的資源來加速委買或委賣成交速度，較少跨品牌合作，但國內的房仲界歷經2014年第3季起因房地合一稅實施起至今使得交易量爆冷後，決定攜手發揮團結力量，以共同平台方式加速彼此媒合。

蕭政華指出，國內21世紀不動產、大家房屋、中信房屋、太平洋房屋與住商不動產等五大房仲聯手，透過樂屋網，利用線上營銷、線上購買帶動線下經營和線下消費，通過打折、提供信息、服務預訂等方式，把線下商店的消息推送給互聯網用戶，將他們轉換為自己的線下客戶，以全方位的新服務，打破沉悶已久的台灣房市。