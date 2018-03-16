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房仲攜手樂屋網加速流通成交 磁吸力驚人

中央社2018/03/16 08:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北16日電）五大房仲利用線上線下科技共用樂屋網銷售平台加速媒合成交。樂屋網總經理蕭政華認為，大家利用共同平台媒合彼此，象徵更短期、更輕鬆賺到錢，磁吸力驚人，在門外的房仲急欲加入。

房仲經紀人過去透過發派DM、小廣告或集團內的資源來加速委買或委賣成交速度，較少跨品牌合作，但國內的房仲界歷經2014年第3季起因房地合一稅實施起至今使得交易量爆冷後，決定攜手發揮團結力量，以共同平台方式加速彼此媒合。

蕭政華指出，國內21世紀不動產、大家房屋、中信房屋、太平洋房屋與住商不動產等五大房仲聯手，透過樂屋網，利用線上營銷、線上購買帶動線下經營和線下消費，通過打折、提供信息、服務預訂等方式，把線下商店的消息推送給互聯網用戶，將他們轉換為自己的線下客戶，以全方位的新服務，打破沉悶已久的台灣房市。

蕭政華說，房仲經紀人在樂屋網平台花比過去派發DM和小廣告更少的錢在網路平台刊登廣告後，便能在平台上廣大的資料庫內找尋合適的買方或賣方，大幅加速媒合成交速度，房仲人員減少耗費開發客戶的時間，可以提供優質服務予成交雙方，賺錢更容易，相對的不必再每天工作至晚上11點才能下班，生活品質可望大幅改善。

蕭政華說，藉由這個平台可以提昇效率，但未來更多房仲人員使用這個平台後，有可能發展成提升精緻服務來維持較高的仲介費，或是仲介費用有可能遭到下殺。他比喻，如同蘋果手機一樣，不斷推出更好的新手機，但維持一貫的高價，或是有可能像個人電腦一樣，效能愈來愈強，但價格卻愈來愈便宜。

不過值得肯定的是，蕭政華透露，雖然目前有5家房仲業加入樂屋網平台，但已有其他房仲品牌看出這平台未來規模會愈來愈大，將發揮磁吸效力，因此積極想在第二階段加入這個平台。(編輯：趙蔚蘭)1070316

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