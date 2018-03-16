自己豆子自己烘　年輕人圓夢創業新趨勢

現年57歲的張日新學的是工業工程，退伍後在大賣場、超商擔任專業經理人，結識了許多茶商或咖啡業者，對泡茶及沖煮咖啡累積深厚專業知識及技巧。後來受聘進入「開店大師」工作時，剛好碰上重創中台灣的九二一大地震，當時政府急需專業技術人員輔導災區民眾學習一技之長，於是張日新便一腳踏入咖啡技職教育，一教近20年，學生遍及中台灣。

開咖啡館是許多年輕人追求夢想！只是開店成本動輒數百萬，不是年輕人負擔得起。有咖啡館圓夢大師美譽的張日新，多年來已輔導18家以上餐廳或咖啡館成功創業，在他創作的「咖啡開店養成教戰守冊」，指導年輕人透過網路銷售自己烘焙的豆子，這種「自己的豆子自己烘」，已成了時下年輕人圓夢創業新趨勢。

在青島路經營「D3吧台工作坊」的張日新，除了指導沖煮咖啡，還有烘焙課程，自己也擁有調酒、中餐、麵包烘焙等多項丙級合格證照。隨著咖啡逐漸蔚為開店主流，張日新將他19年教學經驗寫成一本「咖啡開店養成教戰守冊」，從咖啡生豆的產區、特色，到如何烘豆、如何製作義式、濾紙式、虹吸式、冰滴式咖啡，甚至連製作點心、如何開店都以圖文方式鉅細靡遺描述，成了許多人圓夢的教戰守冊。



▲教導民眾煮一杯適合自己口感的咖啡，是張日新心中擁有的最大夢想（圖／金武鳳攝 , 2018.3.16)

張日新說，經營咖啡館的型態有很多種，例如，庭園式咖啡館的開店成本，估計超過千萬元；另外，輕食早餐店或外帶咖啡店，投資成本也要150萬~400萬左右。隨著網購興起，客人下單後才進行烘豆的宅配咖啡，可以節省店舖、人力及庫存成本，投資金額最低、收益效率也最好。張日新說，這種「自己的豆子自己烘」，能提供客製化咖啡豆，讓客人喝到最新鮮、也最符合自己口感咖啡，是目前最受年輕人喜愛的創業型態。

為什麼自己的咖啡豆要自己烘？張日新指出，一杯好咖啡，生豆的影響因素佔40%、烘豆佔30%、沖煮技術佔20%、個人因素只佔10%，所以一杯咖啡好不好喝，生豆品質及烘焙技巧影響最大。尤其，生豆的價格只有熟豆的一半，這是很多人學習烘豆的原因，喝不完的豆子還可以賣給同事、親朋好友或上網銷售，無論創業或兼職賺外快兩相宜！

每天在各大學及推廣中心穿梭忙碌教學的張日新，在為別人圓夢之餘，心中也擁有屬於自己的夢想，他希望能培養更多咖啡技職老師，一方面可以幫忙創業者圓夢，一方面也可以教導喜愛喝咖啡的族群，沖煮一杯適合自己的好咖啡！