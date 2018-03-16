NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈性騷擾醜聞　歐美惡狼高官一大堆柯P直播狂飆髒話　自稱平常講更多理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

自己豆子自己烘　年輕人圓夢創業新趨勢

記者金武鳳／台中報導2018/03/16 12:13
▲年輕人心中都有一個開咖啡館夢想，張日新指導圓夢新捷徑是「自己豆子自己烘」。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.16)
▲年輕人心中都有一個開咖啡館夢想，張日新指導圓夢新捷徑是「自己豆子自己烘」。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.16)

開咖啡館是許多年輕人追求夢想！只是開店成本動輒數百萬，不是年輕人負擔得起。有咖啡館圓夢大師美譽的張日新，多年來已輔導18家以上餐廳或咖啡館成功創業，在他創作的「咖啡開店養成教戰守冊」，指導年輕人透過網路銷售自己烘焙的豆子，這種「自己的豆子自己烘」，已成了時下年輕人圓夢創業新趨勢。

現年57歲的張日新學的是工業工程，退伍後在大賣場、超商擔任專業經理人，結識了許多茶商或咖啡業者，對泡茶及沖煮咖啡累積深厚專業知識及技巧。後來受聘進入「開店大師」工作時，剛好碰上重創中台灣的九二一大地震，當時政府急需專業技術人員輔導災區民眾學習一技之長，於是張日新便一腳踏入咖啡技職教育，一教近20年，學生遍及中台灣。

在青島路經營「D3吧台工作坊」的張日新，除了指導沖煮咖啡，還有烘焙課程，自己也擁有調酒、中餐、麵包烘焙等多項丙級合格證照。隨著咖啡逐漸蔚為開店主流，張日新將他19年教學經驗寫成一本「咖啡開店養成教戰守冊」，從咖啡生豆的產區、特色，到如何烘豆、如何製作義式、濾紙式、虹吸式、冰滴式咖啡，甚至連製作點心、如何開店都以圖文方式鉅細靡遺描述，成了許多人圓夢的教戰守冊。


▲教導民眾煮一杯適合自己口感的咖啡，是張日新心中擁有的最大夢想（圖／金武鳳攝 , 2018.3.16)

張日新說，經營咖啡館的型態有很多種，例如，庭園式咖啡館的開店成本，估計超過千萬元；另外，輕食早餐店或外帶咖啡店，投資成本也要150萬~400萬左右。隨著網購興起，客人下單後才進行烘豆的宅配咖啡，可以節省店舖、人力及庫存成本，投資金額最低、收益效率也最好。張日新說，這種「自己的豆子自己烘」，能提供客製化咖啡豆，讓客人喝到最新鮮、也最符合自己口感咖啡，是目前最受年輕人喜愛的創業型態。 

為什麼自己的咖啡豆要自己烘？張日新指出，一杯好咖啡，生豆的影響因素佔40%、烘豆佔30%、沖煮技術佔20%、個人因素只佔10%，所以一杯咖啡好不好喝，生豆品質及烘焙技巧影響最大。尤其，生豆的價格只有熟豆的一半，這是很多人學習烘豆的原因，喝不完的豆子還可以賣給同事、親朋好友或上網銷售，無論創業或兼職賺外快兩相宜！

每天在各大學及推廣中心穿梭忙碌教學的張日新，在為別人圓夢之餘，心中也擁有屬於自己的夢想，他希望能培養更多咖啡技職老師，一方面可以幫忙創業者圓夢，一方面也可以教導喜愛喝咖啡的族群，沖煮一杯適合自己的好咖啡！

關鍵字張日新圓夢大師創業網購
宜蘭縣政中心首家飯店　五月試營運侯友宜身陷鄭南榕自焚案風暴

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan