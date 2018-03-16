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中央社

硬漢魅力無窮 那些年粉絲為蒲亭唱的歌

中央社2018/03/16 09:00
中央社 國際 / NOWnews
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俄總統大選專題報導（中央社莫斯科16日電）俄羅斯民族主義氛圍高漲，硬漢形象的總統蒲亭魅力無窮。他治理俄羅斯至今，有不少人為他寫歌獻唱。雖然有人批評這是造神運動，但新歌總是不斷出現。

蒲亭（Vladimir Putin）曾在蘇聯國家安全委員會（KGB）工作，1985年至1990年被派至東德執行間諜任務，蒐集當時西德的經濟情報。這樣的出身讓蒲亭步入政壇，充滿神秘與危險的形象。

蒲亭統治俄羅斯期間，不斷展現他的「硬漢日常」，除了練習柔道和冰球，還經常參與展示體力和胸肌、進行具危險性或需要特訓的活動。

2000年，他在車臣駕駛Su-27戰鬥機；2005年駕駛Tu-160轟炸機。2007年，在寒冷的西伯利亞裸上身騎馬、游泳和釣魚。2009年，在貝加爾湖潛水，在水底和記者對話。

他的硬漢行徑五花八門，還馴服過阿穆爾虎，為牠量牙齒和裝追蹤器；馴服北極熊，在牠身上安裝衛星連結裝置。

65歲的蒲亭也騎哈雷、駕駛賽車、展示空中滅火、參與水下考古。今年一月的東正教主顯節，還在零下6度的低溫，依傳統打赤膊跳進河裡，大秀肌肉。這些活動透過媒體不斷播送，展示他陽剛勇猛的一面。

另一方面，蒲亭也量身打造「暖男」印象，他喜愛動物，養過不少狗，保加利亞、日本、土庫曼等國都曾送狗當禮物，媒體還播放他和寵物打鬧一團的樣子。

蒲亭能夠穩穩在位18年不是沒有原因。喜愛他的俄國人，把對蒲亭的愛寫成歌曲。

早在2002年出現一首「要嫁就嫁像蒲亭這樣的人」，歌詞描述失戀、遭男友毆打的女孩，要找「像蒲亭一樣，強而有力、不酗酒、不讓人傷心、不會拋棄她的人」。這首歌在俄羅斯電台播放，迅速竄紅，成為「蒲亭之歌」的經典代表作。

除了年輕女孩把蒲亭當成理想男友，他的魅力也讓俄國資深女性為之傾倒。2016年，俄羅斯奶奶組成的合唱團，齊聲高唱「嫁給蒲亭、嫁給蒲亭，請問我們什麼時候可以嫁給蒲亭？」

蒲亭63歲生日時，歌手徹斯特（Sasha Chest）及饒舌歌手提馬提（Timati）也送了首「最棒的朋友」，歌詞中不斷重複「我最棒的朋友就是總統蒲亭」。

類似獻給蒲亭的歌還有很多，雖然這些歌曲在Youtube網站下方的留言版，總是少不了吐槽，也有人批評助長個人崇拜，是造神運動，把對國家的愛和蒲亭混為一談。但是幾乎過一陣子就會出現新歌，成為俄國特殊的蒲亭崇拜現象。

曾有人問莫斯科官方對這類歌曲的看法，蒲亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應表示，任何階層人都有權向總統表達好感。（編輯：廖漢原）1070316

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