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俄羅斯總統大選 被遺忘的7位候選人

中央社2018/03/16 08:59
中央社 國際 / NOWnews
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俄總統大選專題報導（中央社莫斯科16日電）俄羅斯總統大選將於18日舉行，共有8位候選人競爭俄羅斯總統大位。除了現任總統蒲亭是獨立參選人，其他候選人皆為政黨推舉，分別是巴布林、格魯季寧、吉里諾夫斯基、蘇布查克、蘇拉伊金、狄托夫以及雅夫林斯基。

雖然被戲稱是蒲亭（Vladimir Putin）的陪跑員，但每人仍依對俄羅斯未來的想像和當前困境，提出相應政見。以下是候選人巴布林（Sergey Baburin）、格魯季寧（Pavel Grudinin）與吉里諾夫斯基（VladimirZhirinovsky）的簡介。

巴布林是俄羅斯全民聯盟黨（RussianAll-People's Union）主席。1959出生於哈薩克，法律博士，擔任俄羅斯最高蘇維埃議員期間反對蘇聯解體，是蘇聯的堅定擁護者。蘇聯解體後陸續擔任俄羅斯人民代表大會議員、兩屆國會下議院議員，目前是民族保守主義的俄羅斯全民聯盟黨黨主席。

巴布林對蘇聯甚為懷念，政見中將4大原則「力量、自由、公正、平等」幾個字的俄文字首，用紅色標示，拼起來剛好就是蘇聯的俄文縮寫。他在政見中也常提到俄羅斯要吸取蘇聯經驗、典範及蘇聯的良好模式，改革當代政治社會各方面。

另外，巴布林認為高等教育不應經過篩選，主張廢除俄羅斯大學聯考。他認為俄國社會需經「精神道德的淨化」，以便團結人民，這有利於解決當今內政外交問題。

巴布林批評蒲亭對內政過於疏忽，事情都交給麥維德夫（Dmitri Medvedev）政府來做，不過他讚揚蒲亭的外交，認為收復克里米亞和賽凡堡「令人開心」。

格魯季寧代表俄羅斯共產黨（KPRF）參選，他在1960年出生於莫斯科，12歲起跟著父母在列寧國營農場工作，研究所畢業後，回到農場，1995年擔任國營農場經理。列寧國營農場是俄羅斯最大的草莓供應商，格魯季寧有「草莓大亨」的稱號。

1997年，格魯季寧當選莫斯科州議會議員進入政壇。在多次民調中，支持度穩定排名第2，約為7.5%。

格魯季寧的政見聚焦俄國經濟和社會福利，承諾當選首先將改變經濟策略，找回主體性。他主張退出世界貿易組織（WTO）及防堵國外投機資金進入俄國，還承諾照顧婦幼，向退休者發放足夠的退休金。

格魯季寧認為，俄羅斯的巨額財富存放在國外金融機構，要拿回投資製造、科學和教育。但中央選委會爆出他在瑞士銀行有13個帳戶，藏了近百萬美元，包括174盎司的黃金。

吉里諾夫斯基為俄羅斯自由民主黨（LiberalDemocratic Party of Russia）主席。1946年出生於哈薩克，屬政壇老將，1993年起至今，當選多屆國會下議院議員，也是俄國總統選舉的常客，已5度陪跑參選。

吉里諾夫斯基在1989年創立俄羅斯自由民主黨，擔任黨主席至今。俄國自民黨是蘇聯解除黨禁後，第一個成立的政黨，自稱為中間偏右的自由民主政黨，但實際上屬於極端民族主義的極右政黨。

政見方面，吉里諾夫斯基關注反貪，公務員若涉貪，要革職並沒收財產，教育和醫療全面免費，限制會導致肥胖和其他疾病的垃圾食物，發展農業，供應健康食品，在15年內大幅減少吸菸與飲酒人口。

他認為小型企業應充分自由發展，強調俄國的災難在於經濟和民主都是由上而下推動，所有事都由政府官員解決。主張以石油加工製品取代原油出口，將酒、糖、菸草生產收歸國有，發展觀光。

吉里諾夫斯基以脾氣火爆及言詞辛辣聞名，他在電視辯論時，建議向烏克蘭總統官邸投擲小型核彈，消滅總統波洛申科（Petro Poroshenko），還語出驚人批評除了他和蒲亭以外的候選人都是「垃圾」。

蘇布查克代表公民倡議黨（Civic Initiative）參選，是大選中國際輿論關注焦點。1981年在列寧格勒（今聖彼得堡）出生，她在俄國較為人所知的身分是電視製作人、娛樂及政論節目主持人及演員。

她的父親安納托利‧蘇布查克（Anatoly Sobchak）比她還要有名，是俄國憲法起草人，蘇聯解體後擔任聖彼得堡市長，培養出蒲亭和麥維德夫。當她站出來反對蒲亭宣布參選時，立刻成為焦點話題。

蘇布查克認為俄國的問題出在當權者長期執政與腐敗，導致貧富不均、進步緩慢、國際孤立和經濟危機。她對此提出「123步困難的步伐」。內政方面提倡權力制衡，主張大型國有企業應逐步私有化，嚴禁壟斷，立法保障人民私有財產。

蘇布查克認為俄羅斯是民主國家，應清除一切集權象徵，包括將列寧下葬，立法禁止為史達林及其政治迫害脫罪。

外交方面，她認為應將俄羅斯定位為民主自由、市場經濟的歐洲國家，與他國和平友善交流，並主張克里米亞屬於烏克蘭。

蘇布查克坦然表示不會當選，決定投入2021年下議院選舉。

蘇拉伊金是俄羅斯共產黨人黨（Communists ofRussia）主席。1978年生於莫斯科，歷史博士，畢業後經營電腦維修公司，曾在大學授課。1996至2004年加入共產黨並參與黨務，2012年，原為社運組織的「共產黨人」註冊為政黨，出任黨中央委員會代表。

根據他在官網公佈的政見，俄羅斯共產黨人黨推舉的蘇拉伊金志不在當全俄羅斯人的總統，也不是中間偏左的總統。他要做窮人的總統，反抗富人，利用總統職權幫助勞動人民打贏階級鬥爭。

蘇拉伊金認為，俄羅斯需要史達林式的共產黨總統。若當選會執行「對資本主義和美帝的10項史達林式打擊」，讓俄國回歸社會主義體制。

他還羅列上任百天內將做的事，包括復興蘇聯、解散屬於資產階級的麥維德夫政府（國防部和外交部除外）、起草新社會主義俄羅斯憲法等。

雖然他號稱要做窮人的總統，蘇拉伊金本人還算富有。根據中央選委會的資料，他在6年內的收入超過2600萬盧布，擁有39個銀行帳戶，存款超過5200萬盧布。

狄托夫是俄羅斯成長黨（Party of Growth）黨主席。1960年出生於莫斯科，研究所畢業後從商，是俄國最古老的酒莊Abrau Durso主要負責人，生意經營得有聲有色，數度登上俄羅斯億萬富翁榜。

2000年開始，狄托夫積極進入俄國企業聯盟領導階層，2016年成立自由保守路線的成長黨，擔任黨主席。

狄托夫主張要有新的、進步的經濟政策，重視經濟自由，打造具競爭力的市場環境，建立右派政府，強調他的經商經驗，能有效率的成為民間企業和政府部門的溝通橋梁。

狄托夫認為蒲亭能夠帶給社會穩定，但多項研究顯示民眾不滿現狀，需要社會經濟改革。

雅夫林斯基是亞博盧黨（Yabloko）創黨人之一，1952年出生在烏克蘭蘇維埃社會主義共和國的利維夫（Lviv）。蘇聯末期，參與過經改計畫，1993至2003年擔任國會下議院議員，2000年曾參選總統，2001年，他所屬的亞博盧競選聯盟註冊成為政黨，2011年至2016年，雅夫林斯基擔任聖彼得堡議會議員。

雅夫林斯基的政見主張讓俄國轉型為現代化、有效率的國家。強調財產私有不可侵犯，要求改變國家預算使用的修先順序，包括增加教育、醫療衛生、文化體育的支出，減少昂貴的大型計劃及軍備花費；主張制定基本收入法，資金來源從出口能源所得中支付，低收入戶免稅，國營事業的股息撥給退休基金。

外交方面，雅夫林斯基主張俄國應撤出敘利亞，反對繼續和烏克蘭交惡，俄國應停止對烏東分離主義分子的援助。

此外，他批評收復克里米亞引起的歐美制裁，讓俄羅斯損失超過9兆盧布。他認為，21世紀世界沒有經濟體能夠在孤立狀態存活，主張克里米亞問題應與美、歐及烏克蘭等國討論，舉辦國際認可的公投來解決問題，和蒲亭主張「沒有任何可能將克里米亞交給烏克蘭」相去甚遠。（編輯：廖漢原）1070316

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