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中央社

蘇聯解體動盪 蒲亭心痛想阻止

中央社2018/03/16 08:58
中央社 國際 / NOWnews
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俄總統大選專題報導（中央社莫斯科16日電）蒲亭曾經說過，最希望改變的歷史就是阻止蘇聯解體。上世紀蘇聯政體崩解，俄國人民面對沉重後果，無疑是場災難。這樣的想法，在他領導俄國的18年裡，常在公開場合提起。

蘇維埃社會主義共和國聯盟成立於1922年，簡稱蘇聯，曾經是叱吒國際舞台，主導全球冷戰，與美國平起平坐的霸權。蘇聯在1991年解體，美國領導的資本主義世界聲稱解放鐵幕，但對許多俄國人來說，這是民族榮耀的挫敗。

當時世界上土地面積最大的國家崩解至今，已過了26年，掌權的蒲亭（Vladimir Putin）每每回首，都不斷強調「這是一場災難」。

今年3月初，蒲亭出席公開活動時接受快問快答。其中一個題目是「發生在俄國歷史上所有事件中，最想改變的是什麼？」他不假思索表示，若有能力改變歷史，最想要做的就是阻止蘇聯解體。

這樣的想法最早出現在2005年，他接受德國電視台專訪時就已提出，多年來不斷重複。蒲亭說：「蘇聯解體是20世紀地緣政治最大的災難。」

對蘇聯解體感到遺憾，常讓蒲亭遭受批評。但他說：「想像一下，大家在美好的時刻醒來，然後突然發現從今天開始，他們就不是同一個國家的人了。儘管他們的身分認同是俄國人，但卻像流浪在外國。」

「而且這些人，不是5個、10個，而是2500萬個。想想這個數字就好。蘇聯解體伴隨親人分離、人民財產損失，還有連串沉重後果，難道這些對俄羅斯人來說不是災難嗎？這就是災難！」

人民從安寧的生活突然變得動盪不安，是蒲亭對蘇聯解體難以接受的主因。

他表示，蘇聯公民之前住在同一個國家。在這裡他們權利都是平等的，但是下一秒，變成身處外國。接著，社會、醫療系統崩壞，經濟停滯，無數人民生活在貧窮線下，國內從零星紛爭變成全面內戰。

他說：「這些在我當聯邦安全局（FSB）局長時，都看得一清二楚。」

蒲亭將蘇聯解體歸因於，國家政治和經濟系統過於脆弱。但他強調，當時需要的只是帶有民主性質的改革，要脫離獨裁，不必以國家崩解為代價。

他曾在2016年表示，蘇聯共產黨允許垮台發生。他說：「主政的就是蘇聯共產黨，可不是其他人。」言談之間，顯示對蘇聯當時唯一的執政黨不無怨言。

蘇聯解體，美蘇角力產生劇烈變化。2015年蒲亭曾提到，美國好像處在一種「欣快」（euphoria）的精神狀態中，不但不想建立睦鄰友善的夥伴關係，反而急於擴張所謂「新的、自由的地緣政治空間」。

上世紀兩大強權對抗，俄羅斯敗下陣來。蒲亭恨得牙癢癢，對蘇聯解體更難以釋懷。

蒲亭統治俄羅斯18年，一直致力找回過去大國的光榮。他的競選口號總是緊貼著「打造偉大的俄羅斯」主軸。但縱使對蘇聯解體百般嘆息，蒲亭也表示沒有走回頭路的意思。

俄羅斯社會有句話，「對蘇聯解體不感到遺憾的，這個人沒有心；但想要蘇聯回來的，這個人沒有腦」。

蒲亭在2005年接受德媒訪問時引用這句話。他說：「我們清楚事實，也知道要向前看，不是向後看。我們不允許過去拉著袖口，阻止前進。我們知道該往何處，但同時也應清楚了解過往。」（編輯：廖漢原）1070316

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