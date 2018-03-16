全球50個暴力城市 拉丁美洲占42個

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）墨西哥民間社會組織「安全、正義與和平」最新報告指出，2017年世界上50個最暴力城市名單，巴西就占17個城市，是暴力城市最多的國家。

報告也指出，拉丁美洲是世界上暴力城市最多的一洲，50個上榜城市中，只有8個不屬於拉美國家。

這項年度報告是根據每10萬居民發生殺人數進行評比。2017年墨西哥城市洛斯卡波斯（Los Cabos）列首位，每10萬居民有111.33人遇害，其次是委內瑞拉首都卡拉卡斯，每10萬居民有111.19人遇害。

巴西有17個城市列名單，北大河（Rio Grande doNorte）州府納塔爾（Natal）排名第4，每10萬人102.56人被殺。