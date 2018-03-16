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政治

新台幣改版去蔣化？孫大千：五百億預算不如做這五件事

記者戴祺修／台北報導2018/03/16 09:39
▲近期傳出新台幣圖樣涉及威權象徵所以要改版，國民黨前立委孫大千表示，明顯看出執政黨真正在意的議題是什麼。( 圖／孫大千提供）
▲近期傳出新台幣圖樣涉及威權象徵所以要改版，國民黨前立委孫大千表示，明顯看出執政黨真正在意的議題是什麼。( 圖／孫大千提供）

近日傳出因為「促進轉型正義條例」點名新台幣上的蔣中正圖樣是威權象徵，新任央行總裁楊金龍表示，促轉條例已通過，若做出新台幣改版決定，央行會依法行政。由於新台幣改版恐花費 500 億元新台幣的預算，國民黨前立委孫大千表示，政府的資源和時間是有限的，從民進黨施政目標的優先次序，可以明顯看出執政黨真正在意的議題是什麼？也可以讓所有美麗的政治謊言無所遁形。

孫大千說，看起來，央行恐怕也擋不住「轉型正義」大帽子，準備要忍痛砸下 500 億，再投入 6 年時間拿掉蔣中正，推動新台幣的改版。如果他是蔡英文總統，下面的五項工作，恐怕更值得付出 500 億元的龐大預算，和 6 年的寶貴光陰來完成：

第一，全面提高生育率。「少子化」的問題已經成為重大的國安危機，衝擊到年金制度，教育體系，以及社會福利等各層面。500 億元經費可以增設足夠的公托和公幼，讓每一名新生兒都可以享有公托及公幼的保障名額，徹底解決年輕父母的困擾。

第二，將基本工資一次調升至三萬元。政府遲遲不願下定決心，主要是擔心中小企業及服務業無力承受調整後的薪資負擔。500 億元經費，應該可以支應政府針對弱勢產業提供租稅優惠及獎勵措施，終結台灣現今的「低薪族」、「月光族」、「窮忙族」的悲慘命運。

第三，針對全國線上工作的勞工朋友，免費提供第二技能的教育訓練。全球生產模式的變革，將不可避免的限縮勞工朋友的工作機會和空間。500 億元經費和 6 年的時間，相信可以協助台灣的勞工朋友，具備不可取代的生產技術能力。

第四，強化教育體系，提升國家競爭力。台灣教育制度正面臨嚴重的供需失衡的狀況，研究經費及師資待遇亦有待改善。若能得到 500 億元經費挹注，對於台灣人力資源的充值，絕對可以扮演關鍵的助力。

第五，立即啟動長照制度。政府為了籌措長照經費煞費苦心，甚至把念頭都打到了婦聯會的勞軍捐頭上。若能得到 500 億元預算支應，想必會讓目前困窘狀況迎刃而解，使長照制度平穩上路。

關鍵字新台幣蔣中正促轉條例孫大千威權象徵
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