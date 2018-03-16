可成入股嘉聯益 外資：助攻5G優勢

可成15日凌晨代子公司可耀公告，認購嘉聯益現金增資案，以每股新台幣38元認購2萬9665張嘉聯益股票，共投入11.27億元，持股比重達7.42%，將成嘉聯益最大單一股東，未來有機會爭取董監席次。

日系外資看好此次合作對可成長期發展有利，藉由與全球領先軟板廠建立策略夥伴關係，應可強化可成在機殼設計與生產的效率及成效；嘉聯益擅長的液晶高分子樹脂材料（LCP）軟板技術是5G時代的關鍵應用，在未來數年的重要性將逐步提升。

日系外資認為，此次投資將進一步強化可成在機殼的領先地位，透過垂直整合及雙方長期綜效，可望帶來更多商機；考量可成近期iPhone市占攀升將挹注今明年獲利，並已拿下數個平板及筆電專案，重申可成「買進」評等與目標價430元。（編輯：郭萍英）1070316