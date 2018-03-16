NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈綠營慘？網民調：北市30萬人不挺虐嬰人被保護　隋棠怒斥要如何自保天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

可成入股嘉聯益 外資：助攻5G優勢

中央社2018/03/16 09:10
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北16日電）金屬機殼廠可成入股軟板廠嘉聯益，持股增至7.42%，成嘉聯益最大單一股東，日系外資看好此次投資將拓展可成在5G時代競爭優勢，並透過垂直整合爭取更多商機。

可成15日凌晨代子公司可耀公告，認購嘉聯益現金增資案，以每股新台幣38元認購2萬9665張嘉聯益股票，共投入11.27億元，持股比重達7.42%，將成嘉聯益最大單一股東，未來有機會爭取董監席次。

日系外資最新研究報告指出，除了供貨iPad、MacBook之外，嘉聯益在2014年打入iPhone供應鏈，並於2015年成為Apple Watch主要供應商之一。筆記型電腦與平板電腦貢獻嘉聯益2016年營收46%，其次為智慧型手機占41%，至於穿戴、車用和其他裝置合計占13%。

日系外資看好此次合作對可成長期發展有利，藉由與全球領先軟板廠建立策略夥伴關係，應可強化可成在機殼設計與生產的效率及成效；嘉聯益擅長的液晶高分子樹脂材料（LCP）軟板技術是5G時代的關鍵應用，在未來數年的重要性將逐步提升。

日系外資認為，此次投資將進一步強化可成在機殼的領先地位，透過垂直整合及雙方長期綜效，可望帶來更多商機；考量可成近期iPhone市占攀升將挹注今明年獲利，並已拿下數個平板及筆電專案，重申可成「買進」評等與目標價430元。（編輯：郭萍英）1070316

新台幣開盤持平 為29.200台塑化擬配股利6.3元 殖...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan