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中央社

川金會在即 美特使敦促北韓先釋放3囚

中央社2018/03/16 09:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）2月底宣布退休的美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚今天表示，他已敦促北韓在美國總統川普和北韓領導人金正恩可能舉行高峰會前，先釋放3名遭囚美國人，藉此釋出正面訊息。

路透社報導，尹汝尚（Joseph Yun）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，他也鼓勵北韓官員對於川普（Donald Trump）宣布將與金正恩（Kim JongUn）會面一事作出回應。儘管他們料將於5月底舉行峰會，但目前尚未公布會面時間和地點。

尹汝尚表示，川普上週宣布願與金正恩面對面會晤後，他就已向北韓官員傳達這項訊息。

尹汝尚告訴美國有線電視新聞網：「我已和北韓談過，並向他們傳達一項訊息，表示這對雙方來說都是大好機會，他們必須回應。」

他進一步說：「我向他們強調這點，這對他們來說是釋放這些美國人的絕佳時機，好讓他們與家人團聚。我告訴他們，這件事本身就是非常正面的訊息。」

川金會有譜引發外界推測，3名美國人可能獲釋。這3人分別是韓裔美籍傳教士金東哲（Kim Dong Chul）、2017年被捕前曾在外資贊助的平壤科學技術大學（PUST）任教1個月的金相德（Kim Sang-Duk）和在同校任教的金學成（Kim Hak Song）。（譯者：葉俐緯/核稿：盧映孜）1070316

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