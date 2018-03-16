亞通：取得台大癌醫中心機電工程

亞通表示，亞通是國內唯一完成台灣粒子治療中心系統整合及安裝的工程服務公司，亞通承接的林口長庚醫院「質子暨放射治療中心」已於西元2014年7月啟用，3年多來已累計服務數百名癌症患者，目前興建中的高雄長庚醫院澄清湖分院「質子暨放射治療中心」，預計在今年底完工。

亞通利大能源公司發布新聞稿指出，台大癌醫輻射科學暨質子治療中心將在今年下半年興建主體建築，亞通參與的機電工程則在主體建築興建中期導入，預計今年底開始挹注營收，預計兩年內完工。

另外，甫於2月中開標、已由日商得標的台北榮總「重粒子癌症治療中心」工程案，亞通將於近日與得標日商簽訂合作協議，協助興建國內第一座重粒子癌症治療中心的機電工程，預計2022年完工。亞通可望一舉囊括國內3大醫學中心（台大、長庚、北榮）癌症中心的機電工程。

亞通說，公司團隊曾經參與包括核四電廠機組、行政院原子能委員會核能研究所反應爐遷移等核電工程案，累積核能相關技術能量，是國內工程同業尚無法跨足的進入門檻，3年多內陸續取得林口長庚、高雄長庚及台大癌症質子治療中心工程案。

亞通說，目前高端醫療工程領域約占整體營收5%，因累積多項粒子治療設備系統整合工程經驗，獲提供設備的多家外商信賴，將在今年下半年成立新加坡子公司，參與新加坡粒子治療中心興建工程，並持續推展高端核子放射醫療領域，相關營業比重將逐年提高。

亞通表示，近年在東協市場布局有成後，開始發展高端醫療工程領域，切入癌症質子治療相關工程，目前業務範圍涵蓋電力、能源、環保、醫療、海水利用及污染防治等利基型市場。

亞通表示，參與菲律賓的新建電廠及海水冷卻工程，將於今年第2季陸續接收工地後進入施工期，對營收貢獻可望逐季增加，也由於東南亞市場對電力建設需求孔急，預計今年下半年有多項新案進行；今年亞通整體營運表現可望明顯優於去年。（編輯：李明宗）1070316