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中央社

小川普夫婦貌合神離 傳妻已提議離婚

中央社2018/03/16 09:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國媒體報導，總統川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）夫婦友人透漏，小川普夫妻長年貌合神離。妻子據報今天已在紐約提出協議離婚。

凡妮莎．川普（Vanessa Trump）原姓赫頓（Haydon），在2005年和小川普結婚。如今年屆40的兩人育有5名子女，年齡介於3到10歲之間。

根據多個媒體報導，曾任模特兒的凡妮莎．川普提出協議離婚，意味程序中不會有監護權和財產糾紛。

川普集團（Trump Organization）未立即回覆法新社記者確認事件的要求。

幾週前，「紐約郵報」（New York Post）報導，這對夫妻婚姻不睦，提到小川普時常在外，與他父親一樣嗜用社群網站推特，常常對一些挺槍言論按讚。

「紐約郵報」昨天報導，小川普夫婦的友人透露，兩人雖然在法律上仍是夫妻，實際上已各自生活。

消息來源說，這對夫妻不睦的問題行之有年，小川普「從不在場」，長年在外遊走。而凡妮莎「是個犧牲奉獻的媽媽，但獨自和孩子們待在家中讓她越來越感寂寞」。

今年2月，平常面對媒體相當低調的凡妮莎，因為拆開寄給丈夫的信上了頭條，信中有不明的白色粉末。

白色粉末並未造成傷害，但凡妮莎和拆信時在場的母親都在預防措施下進院檢查，以防萬一。

3月1日，一名24歲的麻薩諸塞州男子落網，遭控寄出恐嚇信和粉末。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070316

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