台股開跌8點　早盤電子股熄火跌幅擴大

受到美股走低影響，台北股市今（16）日開盤跌8.21點，加權股價指數以11010.24點開出，隨後跌幅擴大。各類股部分，早盤電子跌0.7%、金融來到盤下，半導體跌1%以上。台積電跌1.5%、鴻海在平盤附近、大立光在盤上。而和碩15日公布財報，去年營運不佳，早盤跌近2%。

台北股市昨日收盤跌20.35點，收在11018.45點，跌幅0.18%，成交金額新台幣1108.23億元。台股今（16）日開盤跌8.21點，加權股價指數以11010.24點開出，隨後跌幅擴大。各類股部分，早盤電子跌0.7%、金融來到盤下，半導體跌1%以上。其他，水泥跌約1%、玻璃跌超過1%。

個股部分，台積電早盤跌多，跌幅達1.5%，來到251元。鴻海在平盤附近，來到93.4元。大立光在盤上，3790元的位置。其他，和碩上季營運三率三降，早盤跌近2%。DRAM族群表現強勢，南亞科漲2%、華邦電漲逾1%。另外，早盤量大走揚的還有嘉聯益、玉晶光、亞光、世芯、中美晶，而緯創、彩晶、燿華則遭到調節。