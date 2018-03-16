印地安泉網賽 謝淑薇女雙勇闖冠軍賽

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣網球一姊謝淑薇今天和捷克女將史翠可娃聯手，在印地安泉網賽女雙4強，以7比6（2）、6比3擊敗中國徐一幡與加拿大女將達布洛夫斯基，挺進決賽。

印地安泉網賽是男女共站的頂級大賽，謝淑薇和史翠可娃（Barbora Strycova）一路過關斬將，也是4強當中唯一的非種子選手，兩人今天費時75分鐘，以直落二掃下大會第3種子的徐一幡與加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），這也是謝淑薇繼杜拜女網賽之後，本季第2度闖進女雙冠軍賽。