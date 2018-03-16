傳立院女助理遭強吻摟腰　性騷擾受害者達六人

多個民間團體昨宣布成立「#MeToo」支持網路及申訴性騷擾防治專線，「台灣職業安全健康連線」執行長黃怡翎在記者會爆料，指立法院也有男助理性騷擾其他助理，受害者至少 6 人。對此，立法院祕書長林志嘉今（16）日表示，反對任何性騷擾的違法行為，立法院任何員工如果面臨性騷擾，請一定要勇於提出申訴，杜絕所有不法行為。

黃怡翎轉述被害人指控，指出加害人是資深立委辦公室助理 H 男，不僅曾遭 A 女指控強親臉頰、還有 B 女指出常被 H 男摟腰，甚至被害 C 女曾當面嗆聲要找對方老闆申訴，結果卻遭反嗆「妳去申訴啊！反正我老闆業務、陳情都是我在處理。」加害人並未受懲罰，且至少已有 2 被害人因此離職。