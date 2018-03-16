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政治

傳立院女助理遭強吻摟腰　性騷擾受害者達六人

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/16 10:16
▲傳立院女助理遭資深男助理性騷擾，受害者達六人。（圖／邱明玉攝 , 2018.3.16）
▲傳立院女助理遭資深男助理性騷擾，受害者達六人。（圖／邱明玉攝 , 2018.3.16）

多個民間團體昨宣布成立「#MeToo」支持網路及申訴性騷擾防治專線，「台灣職業安全健康連線」執行長黃怡翎在記者會爆料，指立法院也有男助理性騷擾其他助理，受害者至少 6 人。對此，立法院祕書長林志嘉今（16）日表示，反對任何性騷擾的違法行為，立法院任何員工如果面臨性騷擾，請一定要勇於提出申訴，杜絕所有不法行為。

黃怡翎轉述被害人指控，指出加害人是資深立委辦公室助理 H 男，不僅曾遭 A 女指控強親臉頰、還有 B 女指出常被 H 男摟腰，甚至被害 C 女曾當面嗆聲要找對方老闆申訴，結果卻遭反嗆「妳去申訴啊！反正我老闆業務、陳情都是我在處理。」加害人並未受懲罰，且至少已有 2 被害人因此離職。

對此，林志嘉表示，立法院設有性騷擾防治申訴管道，在接獲員工申訴後，由性騷擾申訴調查處理委員會進行相關調查處置。

林志嘉說，反對任何性騷擾的違法行為，立法院任何員工如果面臨性騷擾，請一定要勇於提出申訴，杜絕所有不法的行為。

另外，由於國會助理是由立法委員所雇用，有關違反「性騷擾防治法」相關行為，應由委員接受申訴，並應於受理後進行調查，並依法處理。林志嘉表示，立法院願意提供相關協助，讓每個立法院員工及國會助理都能遠離性騷擾的侵犯。

關鍵字立法院性騷擾祕書長林志嘉國會助理
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