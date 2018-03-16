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機上看對眼！男女急奔機艙廁所　叫春聲響徹雲霄

國際中心／綜合報導2018/03/16 10:12
▲一對年輕男女占用機上廁所，疑似在廁所內做愛，空服員發現後趕緊將這對男女請回。（圖／翻攝自《太陽報》）
▲一對年輕男女占用機上廁所，疑似在廁所內做愛，空服員發現後趕緊將這對男女請回。（圖／翻攝自《太陽報》）

日前一架由英國蓋威克機場（ Gatwick ）飛往墨西哥坎昆（ Cancun ）的維珍航空（ Virgin Atlantic ）班機，發現一對年輕男女占用機上廁所，疑似在廁所內做愛，女子叫春聲響徹雲霄，空服員無奈請兩人出場，機上乘客見這對男女走出廁所後，瘋狂鼓掌歡呼。

根據英國《太陽報》報導，一對男女在 13 日搭乘該航班飛往墨西哥坎昆，這趟飛行時間長達 11 小時，雙方座位隔著一條走道，兩人原本互不相識，上機後初次見面便相談甚歡，隨後一前一後進入機艙廁所「開戰」。

過程中女子響亮的叫聲驚動不少乘客， 3 名空服員趕緊上前將這對男女請出，男子先行步出廁所，遭機組人員更換到離女方較遠的座位，將兩人分開，男子通過走道時，機上乘客群起鼓掌歡呼；女子隨後也走出廁所，回到自己的座位上。


▲男子先行步出廁所，遭機組人員更換到離女方較遠的座位。（圖／翻攝自《太陽報》）

而該名女子疑似因酒醉才會做出如此失序行為，回到座位後又因涉嫌毆打一旁同行女子，下機後隨即遭墨西哥警方帶走。


▲一對年輕男女占用機上廁所，疑似在廁所內做愛，空服員發現後趕緊將這對男女請回。（圖／翻攝自《太陽報》）

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