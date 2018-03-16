鴻海FII說明會 券商現場嚴格管控

工作人員預估，目前進場小股東人數大約在46人左右，已登記小股東名單人數約250名。

現場嚴格管控，只讓在1月31日鴻海股東臨時會後登記參加的小股東進入會場，且會場不准直播、攝影、錄影、拍照。

券商今天上午舉辦說明會，向有意前往中國大陸申購包括富士康工業互聯網上市等陸股的小股東進行說明。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）最快3月底在中國上海A股上市。合作券商今天上午舉辦說明會，現場嚴格管控，只讓1月31日在鴻海股臨會後登記參加的小股東進場。

鴻海集團總裁郭台銘在1月底在股東臨時會上表示，要協助符合資格的台灣股東，處理富士康工業互聯網股票抽籤相關作業。

市場人士指出，目前富士康工業互聯網仍處於緘默期，預期最快3月底有機會在上海A股掛牌上市。

在股東有意參與FII上市抽籤相關手續作業部分，不具名券商業務副總經理指出，台灣股民若要在中國當地開設A股證券帳戶，需要銀行帳戶連結，但是目前銀行帳戶開設不易，可能牽涉到防制洗錢和稅務問題。

市場人士表示，台灣股民若要在中國A股開戶，可能需要具備台胞證、台灣身分證、中國大陸居住證明、中國大陸手機號碼和銀行卡等證件，由於證券管理開戶不易、過程較繁瑣，當地營業員的協助成為關鍵。

中國證券監督管理委員會8日晚間公告，第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議開會，富士康工業互聯網（首發）獲通過。

鴻海於1月31日召開股東臨時會，討論通過子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。2月1日富士康工業互聯網向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易，到3月8日獲得通過，期間過程只有36天。

中國大陸媒體日前指出，富士康工業互聯網走的是「即報即審」的特殊通道，未來富士康工業互聯網市值可能達到人民幣6825億元（約合新台幣3.16兆元），將成為A股龍頭股。（編輯：鄭雪文）1070316