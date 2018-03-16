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中央社

特檢調閱企業資料 通俄調查向川普靠近

中央社2018/03/16 10:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國媒體今天報導，調查俄羅斯影響美國大選的特別檢察官穆勒，已對川普集團發出傳票，要求交出與俄羅斯有關的檔案，使通俄案調查距川普本人更靠近一步。

「紐約時報」引述2名知情人士報導，作為展開通俄調查後首次要求提供與川普企業有關資料，穆勒（Robert Mueller）在最近幾週內向川普企業發出傳票，下令交出所有與俄國相關及其他在查案範圍內的檔案。

川普企業包括旗下全球房地產、旅館、高爾夫球場等資產，以及特許、銷售與品牌發展業務的中央管理機構。川普企業未直接證實最新的傳票消息，僅輕描淡寫說報導都是「舊聞」。

川普企業在一份聲明裡說：「自2017年7月我們就對大眾說過，川普企業完全配合所有調查，包括特別檢察官，也會回應對方的要求。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）被問到案情發展的回應時，僅說：「我們會持續配合穆勒。」

在這些穆勒可能鎖定的文件裡，會有2015年在莫斯科建造川普摩天大樓的建議案。

穆勒是在調查俄國被控與川普陣營勾結時，要求調閱川普企業資料，看似他想讓調查擴大至包括外國資金對川普政策作為的影響性。

美國有線電視新聞網（CNN）上月披露，穆勒已對川普女婿庫許納（Jared Kushner）於總統交接期間，找俄國以外的外國投資者為自家企業提供資金一事，展開調查。

川普先前曾警告穆勒，調查範圍別超過早先的規模，也別去碰川普家族的商業交易。川普去年7月接受紐時訪問時就指出，特別檢察官若逾越任何與俄國有關的範圍而調查他的家族財務，就是跨越紅線。

穆勒調查俄國干擾2016美國總統大選，到目前已起訴13名俄國人，以及包括4名前川普幕僚或職員在內的另外6人。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070316

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