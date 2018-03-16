特檢調閱企業資料 通俄調查向川普靠近

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國媒體今天報導，調查俄羅斯影響美國大選的特別檢察官穆勒，已對川普集團發出傳票，要求交出與俄羅斯有關的檔案，使通俄案調查距川普本人更靠近一步。

「紐約時報」引述2名知情人士報導，作為展開通俄調查後首次要求提供與川普企業有關資料，穆勒（Robert Mueller）在最近幾週內向川普企業發出傳票，下令交出所有與俄國相關及其他在查案範圍內的檔案。

川普企業包括旗下全球房地產、旅館、高爾夫球場等資產，以及特許、銷售與品牌發展業務的中央管理機構。川普企業未直接證實最新的傳票消息，僅輕描淡寫說報導都是「舊聞」。