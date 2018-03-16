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搶開數位分行　本國銀行瞄準這地區　這些設備服務少不了

記者顏真真／台北報導2018/03/16 10:41
▲本國銀行搶開數位分行，並前進全台人口密度第三高的新北市蘆洲。 （圖／台新銀行提供）
▲本國銀行搶開數位分行，並前進全台人口密度第三高的新北市蘆洲。 （圖／台新銀行提供）

為提供便捷的數位金融服務，國內多家銀行紛開設數位分行，並瞄準全台人口密度第三高的新北市，除台新銀行在新北市蘆洲開設第二家數位分行，台灣中小企銀月底三峽數位分行也將開幕，並將與台北大學簽署產學合作備忘錄。

繼2月在台北市內湖開設全臺首家數位示範分行後，台新銀行近日又選在全台人口密度第三高的新北市蘆洲開設第二家數位分行。台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，蘆洲分行周邊為發展成熟的重劃區，且鄰近捷運蘆洲線，區域人口持續增加，數位分行提供包括「零錢存款機」、「數位體驗區」、「智能音箱Rose」以及「遠端理財」等數位服務，希望讓更多的民眾體驗到科技與金融結合的便利。

林尚愷進一步說明，遠端理財讓客戶可利用洽談室視訊連線的功能，與專業的團隊「面對面」討論市場趨勢、保險、信託、理財規畫、稅務諮詢等，各式的理財提問均可獲得解答，而內湖、蘆洲數位分行陸續開幕，就是希望藉由科技帶來的便利，搭配理專貼心服務的溫度，陪伴客戶實現自己的財富目標。

除台新銀行在新北市開設數位分行之外，台灣中小企銀月底三峽數位分行也將開幕，並將與台北大學簽署產學合作備忘錄。

台北富邦銀行士林分行日前也換新裝，喬遷至原址斜對面的新大樓，並以新一代數位分行面貌亮相，富邦集團董事長蔡明忠與台北富邦銀行總經理程耀輝也親自主持開幕儀式。北富銀表示，士林分行已於當地深耕48年，擁有眾多忠實的老客戶，近年亦積極開發年輕第二代與消費金融新客群。

北富銀表示，新的士林分行擁有更大、更舒適的營業大廳，客戶動線也更順暢，另設有「數位服務專區」，提供智慧手機、平板電腦給客戶線上辦理新台幣轉帳、匯款、定存、換匯、申辦信用卡或貸款等，省下等候時間，亦可運用行動銀行 App 或網路銀行，設定各類的訊息通知，即時掌握理財相關資訊，同時，每間白金理財洽談室亦設有平板電腦，讓客戶在理財諮詢過程，立即了解投資明細、資產現況與金融市場脈動，提高服務效率。
 

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未來科技大爆發　投資卡位趁現在台北國際烘焙展　麵包、咖啡飄香

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