美民團控財長 濫搭公務機浪費百萬美元

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國華府一個道德組織今天指控美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）揩納稅人的油，去年在毫無必要的情況下，花了100萬美元（新台幣2916萬元）乘坐軍機與非商務飛機。
法新社報導，據「華府公民道德責任組織」（Citizens for Responsibility and Ethics inWashington, CREW）對美國財政部就資訊自由興訟後取得的資料顯示，梅努欽「看來濫用軍機與非商務飛機，供商務與私人旅行」。
曾為投資銀行家與好萊塢製片的梅努欽，去年8月與妻子搭政府專機參訪位於肯塔基州諾克斯堡（FortKnox）的美國黃金儲備庫（US Bullion Depository）後，就遭人拿放大鏡檢視。
CREW的首席顧問魏斯曼（Anne Weismann）在聲明中說：「據我們取得的資料顯示，梅努欽部長是以自身舒適與便利做為優先及最重要考量，把替納稅人省錢放在優先要務的最底層。」
財政部發言人駁斥CREW的發現，指對方說謊及錯誤描述。
美國財政部先前表示，政府專機能供梅努欽在旅途中，收發敏感國安資訊。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070316