美民團控財長 濫搭公務機浪費百萬美元

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國華府一個道德組織今天指控美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）揩納稅人的油，去年在毫無必要的情況下，花了100萬美元（新台幣2916萬元）乘坐軍機與非商務飛機。

法新社報導，據「華府公民道德責任組織」（Citizens for Responsibility and Ethics inWashington, CREW）對美國財政部就資訊自由興訟後取得的資料顯示，梅努欽「看來濫用軍機與非商務飛機，供商務與私人旅行」。

曾為投資銀行家與好萊塢製片的梅努欽，去年8月與妻子搭政府專機參訪位於肯塔基州諾克斯堡（FortKnox）的美國黃金儲備庫（US Bullion Depository）後，就遭人拿放大鏡檢視。