號稱屹立百年 佛州天橋竣工5天塌落4死

（中央社邁阿密15日綜合外電報導）美國佛羅里達州一座連接大學校內外的新建人行天橋號稱可屹立百年，但竣工才第5天就突然倒塌，造成4人身亡。
佛州聯邦參議員稍早表示，恐怕有6至10人喪生。路透社報導，邁阿密達德郡（Miami-Dade County）消防隊長陶尼（Dave Downey）後來證實有4人喪生。
緊急搜救人員帶著嗅探犬到現場，在水泥和變形金屬等殘骸中找尋生命跡象。天橋所在道路是佛州南部最絡繹不絕的車道之一，重950噸的天橋今天塌落，壓上多輛汽車。
官員和醫護人員在記者會上說，至少有8輛汽車受困天橋殘骸中，且已有至少10人送醫。
根據佛羅里達國際大學（Florida InternationalUniversity）網站上的貼文，這座天橋連接大學與甜水市（Sweetwater），長53公尺，10日才在6個小時內搭建完成，跨越有8線車道的公路。
目擊人士告訴邁阿密媒體，天橋約於下午1時30分倒塌，當時汽車正在天橋下方暫停等紅燈。
美國哥倫比亞廣播公司邁阿密電視台（CBS Miami）說，警方一度要求電視台直升機離開此區，這樣搜救人員才能聽到受困天橋殘骸下民眾的求救聲。
據報導，部分橋身仍然懸空，絕大部分已經傾斜。由於擔心橋體全部坍塌，搜救行動變得更加困難。
大學網站報導說，這座天橋造價1420萬美元（約新台幣4.17億元），設計時宣稱能夠屹立百年，且能抵擋國家颶風中心（NHC）認定最強烈的第5級（Category 5）颶風。
國家運輸安全委員會（NTSB）已派出團隊調查倒塌原因。
佛羅里達國際大學的學生正在放春假，從3月12日放到17日。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070316