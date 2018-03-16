號稱屹立百年 佛州天橋竣工5天塌落4死

（中央社邁阿密15日綜合外電報導）美國佛羅里達州一座連接大學校內外的新建人行天橋號稱可屹立百年，但竣工才第5天就突然倒塌，造成4人身亡。

佛州聯邦參議員稍早表示，恐怕有6至10人喪生。路透社報導，邁阿密達德郡（Miami-Dade County）消防隊長陶尼（Dave Downey）後來證實有4人喪生。

緊急搜救人員帶著嗅探犬到現場，在水泥和變形金屬等殘骸中找尋生命跡象。天橋所在道路是佛州南部最絡繹不絕的車道之一，重950噸的天橋今天塌落，壓上多輛汽車。

官員和醫護人員在記者會上說，至少有8輛汽車受困天橋殘骸中，且已有至少10人送醫。