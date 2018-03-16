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TAIPEI AMPA 5聯展 4月盛大登場

中央社2018/03/16 10:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北16日電）台北汽配展（TAIPEIAMPA）及車用電子展4月中將登場，今年首度增辦智慧運輸展，並與機車產業展、汽車改裝暨維修保養展同期展出，集結近1300家廠商共同展出。

台北國際汽車零配件展及台北國際車用電子展，4月11日至14日將在南港展覽館及世貿一館展出，因應智能潮流，今年汽配展增設電動車展區，並同期辦理台灣國際智慧運輸展，涵蓋大眾運輸管理系統、交通資訊系統及車輛組裝、車體、內裝系統，將有車用電腦、車載娛樂系統、電子地圖、車廂車體材料、衛星定位系統等相關廠商參展，展現智慧交通運輸最新科技發展成果。

此外，台北國際機車產業展及汽車改裝暨維修保養展也將於4月12日至15日在世貿一館登場，中華民國對外貿易發展協會指出，這次5聯展共集結近1300家參展商，包括來自中國大陸、日本、馬來西亞、泰國、香港、南韓、美國、菲律賓、新加坡、德國等國的外國參展商，使用逾3700個攤位。

外貿協會表示，台北汽配展是汽車零配件產業最佳外銷會展平台，這次除廣邀新南向國家、大陸、非洲等新興市場籌組買主團來台，也加強徵集日本、歐美及中東等重視品質、非價格導向的買主來台採購。

展期間舉辦車聯網、新能源智慧車輛、軌道交通應用發展市場報告會、汽車零配件及電動車產業趨勢論壇等活動，並在南港展覽區戶外辦理自動駕駛電動車動態體驗活動，助業者及買主搭上產業最新潮流。（編輯：鄭雪文）1070316

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