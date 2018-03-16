台北國際烘焙展　不只麵包、咖啡飄香還多科技味

2018台北國際烘焙暨設備展開跑，今（16）日是一般民眾參觀首日，現場特別引進QR code的系統，可讓民眾快速進場，還能隨時接收活動訊息與優惠，讓活動現場不只麵包味飄香，還有科技味；此外，這屆烘焙展首次引進不同產業進行高峰對話，不管是冰滴咖啡機、拉花機，以及商務用膠囊咖啡機，都可以讓民眾感受到全新的技術體驗。
2018台北國際烘焙暨設備展3月15日到3月18日一連四天在台北南港展覽館盛大登場，今天是一般民眾參觀首日，現場特別引進國際級展覽所使用的QR code的系統，只需要預先登錄個人資料並付款及能獲得專屬序號，讓民眾能快速進場，也能透過事先登錄資料，隨時接收活動訊息與優惠，讓今年的台北國際烘焙展除了麵包飄香，更有科技味。
這屆烘焙展也首次引進不同產業進行高峰對話，咖啡專區展出許多第一次問世的精品，像是只需一瓶礦泉水就能產出冰滴咖啡的冰滴咖啡機，以及在任何飲料都可進行拉花的拉花機，只要上傳照片就可立即印製，滿足量身訂製的需求，民眾可以現場體驗；此外，還有不用進排水系統又能打奶泡的商務用膠囊咖啡機，讓民眾可以享受綿密奶泡。
除了各種展區之外，烘焙及咖啡生活講堂也有旅遊作家褚士瑩與烘焙達人武子靖分享美國下午茶的面面觀，透過台灣人所熟知的美國甜甜圈、杯子蛋糕等產品，將重現在慾望城市中女主角在紐約街頭喝下午茶的異國氛圍；另一場則由飲食文學作家之父 焦桐搭配世界麵包大賽冠軍陳永信，用穿越的方式來釋放台灣人DNA的記憶味道，從古早味的傳統烘焙大餅、鳳梨酥到旺來麵包、剝皮辣椒麵包與咖啡的搭配，用味覺來了解台灣烘焙發展。