台北國際烘焙展　不只麵包、咖啡飄香還多科技味

2018台北國際烘焙暨設備展開跑，今（16）日是一般民眾參觀首日，現場特別引進QR code的系統，可讓民眾快速進場，還能隨時接收活動訊息與優惠，讓活動現場不只麵包味飄香，還有科技味；此外，這屆烘焙展首次引進不同產業進行高峰對話，不管是冰滴咖啡機、拉花機，以及商務用膠囊咖啡機，都可以讓民眾感受到全新的技術體驗。

2018台北國際烘焙暨設備展3月15日到3月18日一連四天在台北南港展覽館盛大登場，今天是一般民眾參觀首日，現場特別引進國際級展覽所使用的QR code的系統，只需要預先登錄個人資料並付款及能獲得專屬序號，讓民眾能快速進場，也能透過事先登錄資料，隨時接收活動訊息與優惠，讓今年的台北國際烘焙展除了麵包飄香，更有科技味。