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景氣復甦帶動人潮 旅遊餐飲招逾萬職缺

中央社2018/03/16 10:51
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北16日電）隨著年後景氣復甦，加上東北亞與東南亞國家來台觀光人數大幅成長。台灣就業通統計，旅遊餐飲業職缺新登記求才人數高達1萬6000人，徵求包括儲備幹部、廚師、服務人員等工作。

首屆台北米其林指南日前出爐，引發許多民眾摘星，加上近期年後景氣復甦，東北亞與東南亞國家來台觀光人數也大幅成長，種種原因都帶動了旅遊及餐飲業就業機會，相關業者都釋出大量職缺。

勞動部勞動力發展署旗下的求職網站台灣就業通發出新聞稿表示，統計數據顯示，旅遊餐飲業的職缺新登記求才人數高達1萬6000人，徵求包括儲備幹部、櫃檯接待人員、房務員、廚師、餐飲服務人員等工作機會。

台灣就業通也分析，一月份餐飲業營業額為新台幣379億元，雖然年減12.1%，但仍寫下歷年同月次高紀錄，內需持續溫和成長。加上海外來台觀光人潮持續湧現，因此國內在住宿餐飲方面的需求仍穩健成長，也吸引業者年後紛紛大舉招募人才。

台灣就業通指出，相關職缺包括鳥巢開發有限公司祭出月薪新台幣3萬5000元到4萬元，招募飯店菁英主管；和德昌股份有限公司(台灣麥當勞)開出的餐廳襄理職缺，月薪也有3萬6000元；蔥月股份有限公司（新葡苑）招募店經理，月薪3萬2000元到4萬元，工作內容包含外場服務、現場人員管理；東之順股份有限公司(兆品酒店)誠徵客務副理，月薪3萬3000元到4萬5000元，負責旅客訂退房作業與人員督導管理。（編輯：方沛清）1070316

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