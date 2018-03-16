李明哲被抓1週年 民團19日辦遊行

台灣人權促進會秘書長邱伊翎今天指出，李明哲從去年3月19日從澳門入境中國時，被中國政府抓走至今將屆1年。中國對於人權捍衛者的打壓，絲毫沒有減弱。中國不僅逮捕自己國家的維權人士及維權律師，甚至連國外的人權工作者都逮捕關押。

2017年3月李明哲進入中國大陸後失蹤，中國大陸官方指出，李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動已接受有關部門調查。2017年11月28日，湖南省岳陽市中級人民法院宣判，李明哲遭判處有期徒刑5年，褫奪政治權利2年，李明哲當場表示不會上訴。目前，李明哲仍在中國大陸。

（中央社記者葉素萍台北16日電）前民主進步黨黨工李明哲遭中國大陸判刑5年，台灣人權促進會今天指出，李明哲在中國被抓至今將屆1年，19日社團將舉辦遊行，提醒社會大眾持續關注，並要求台灣政府須有作為。

邱伊翎說，中國對於李明哲的網路言論進行定罪，判刑5年。對於台灣的民主及公民社會也造成自我審查及寒蟬效應。1週年了，李明哲至今仍無法跟家人及外界聯繫，連家屬要寄冬天的衣物給李明哲都被監獄拒收。

邱伊翎指出，李明哲救援大隊將於1週年的日子，舉辦記者會、遊行及終點行動與演講，提醒社會大眾持續關注，也要求台灣政府必須有所作為。

根據李明哲救援大隊的規劃，19日下午將在總統府大門前北側廣場舉辦記者會；下午4時從總統府、重慶南路、襄陽路、館前路、台北車站，一直遊行到蔡瑞月舞蹈社，並有寫明信片給李明哲活動；晚間則有座談「台灣與中國民主—由李明哲談起」，請來中國人權律師滕彪與「并：控制」紀錄片導演李惠仁與談。（編輯：林興盟）1070316