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中央社

自來水冒充礦泉水賣10年 酒店燒烤店中標

中央社2018/03/16 11:09
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄16日電）李姓男子和陳姓女子涉嫌以自來水冒充礦泉水，低價販售給高雄地區的酒店、燒烤店等，高雄檢警查出販賣時間長達10年，初步估算不法獲利約新台幣336萬元，諭令5萬元、2萬元交保。

高雄地檢署今天表示，警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊通報，指疑有廠商對外販售仿冒另一家公司礦泉水牟利情事後，由打擊智慧財產、電腦犯罪專組檢察官，指揮保二總隊組成專案小組追查。

專案小組完成蒐證後，檢方指揮專案小組會同高雄市政府衛生局、水利局、環境保護局和財政部高雄國稅局等，前往高雄市三民區等處搜索及行政稽查，當場在李男住處兼工廠查獲遭仿冒的礦泉水「丹楓之水」140多瓶、製造機具、客戶名單、瓶蓋2850個、紙箱2710個及回收空瓶2萬多個。

檢方傳喚李男和陳女，查出李男的父親曾是水源販售商，因此熟悉礦泉水填裝流程及銷售通路，涉嫌自民國97年起私接管線竊取住處大樓公用自來水，並透過陳女向商家回收「丹楓之水」寶特瓶空瓶，在住處清洗後，將自來水注入回收空瓶後封蓋。

檢方查出李男以每箱12瓶（每瓶1400ml）礦泉水70元不等價格，低價販售給酒店、燒烤店等營業場所，販賣時間長達10年。

檢察官訊問後，認定李男和陳女涉犯刑法第320條第1項竊盜、第339條第1項詐欺取財、違反商標法第97條及食品安全衛生管理法第49條第1項等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但由於偵查中2人已坦承犯行，分別諭令以5萬元、2萬元交保。

雄檢表示，檢察官搜索時已請高雄市衛生局人員將查扣的仿冒礦泉水產品檢驗，並請保二總隊清查李男的下游廠商下架及查扣。

高雄市政府衛生局也表示，配合檢警在李男住處查獲仿冒的包裝水共140多瓶，抽樣4瓶帶回檢驗，也查獲現場環境髒亂、雜物堆積並飼養寵物，依違反食品安全衛生管理法限期於3月20日前改正，並於改正前暫停作業及停止販售。（編輯：方沛清）1070316

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