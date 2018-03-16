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中央社

台大生醫分院進駐竹科 產學合作打造智慧醫療

中央社2018/03/16 11:12
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北16日電）台大醫院新竹生醫園區分院進駐竹科，未來將與竹科廠商合作，打造智慧型醫院，並建立新藥及醫材研發的產學合作管道。

台大醫院新竹生醫園區分院進駐新竹科學工業園區，今天舉行上樑典禮，分院定位為「台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，所在地臨近高鐵及桃園國際機場，可利用交通的便利性，建立優質健檢中心及國際級特色醫療，並利用新竹科學園區的優勢，與國內相關IT產業合作，打造智慧型醫院，建立遠距照護和健康雲端產業。

同時也會開發健康照護所需的IT軟硬體，並與生醫園區內的生技醫藥公司建立新藥及醫材研發的產學合作管道，成為國內生醫園區中最具備轉譯醫學優勢的園區。

新竹科學園區工業管理局今天發布新聞稿指出，分院共設置一般病床500床（內含研究病床200床)及特殊病床228床，分兩期開設，第一期先開設380床，包括急性一般病床250床，特殊病床130床，開設病床將優先提供生醫園區臨床轉譯研究使用，其餘348床預定於第一期啟用後5年內開設完成。

第一期興建地下2層及地上8層醫療大樓，以提供臨床醫療用途為主，設計建築面積為1萬639平方公尺，總樓地板面積為7萬6694平方公尺，106年2月起動工，目前實際進度為27.5253%，超前進度2.2516%，土木建築結構已全部完成，後續將進行室內裝修，預計108年8月完工，109年1月正式營運。

竹科管理局指出，生醫分院除支持轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發為主，並提供一般醫療服務外，由於急重症醫療及癌症治療是目前大新竹地區民眾就醫最大需求，相關心血管、腦血管等疾病也是近年來國人十大死因排名前幾名的重要疾病，因此生醫分院將以這些疾病的預防與治療為首要任務，並朝可提供優質健檢、遠距照護及國際級特色醫療等健康促進服務方向進行；同時提供急重症醫療功能，預計設立腫瘤醫學中心、心血管中心、腦血管與神經醫學中心及急重症治療中心。(編輯：趙蔚蘭)1070316

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