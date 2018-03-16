台大生醫分院進駐竹科 產學合作打造智慧醫療

（中央社記者朱則瑋台北16日電）台大醫院新竹生醫園區分院進駐竹科，未來將與竹科廠商合作，打造智慧型醫院，並建立新藥及醫材研發的產學合作管道。

台大醫院新竹生醫園區分院進駐新竹科學工業園區，今天舉行上樑典禮，分院定位為「台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，所在地臨近高鐵及桃園國際機場，可利用交通的便利性，建立優質健檢中心及國際級特色醫療，並利用新竹科學園區的優勢，與國內相關IT產業合作，打造智慧型醫院，建立遠距照護和健康雲端產業。

同時也會開發健康照護所需的IT軟硬體，並與生醫園區內的生技醫藥公司建立新藥及醫材研發的產學合作管道，成為國內生醫園區中最具備轉譯醫學優勢的園區。