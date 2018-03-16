高齡生產x少子化　母嬰市場「漏斗現象」逆勢成長

近日一名62歲婦人罕見以自然產順利得子，不僅創下台灣最高齡產子紀錄，也讓高齡產婦再成話題，根據市場調查根據，在高齡生產及少子化的影響下，反而促使產婦對於孕期健康、育兒周邊商品更加重視，讓母嬰市場在一片低迷的景氣中逆勢成長，成為各大產業搶食的龐大商機。

為更深入了解國內母嬰消費市場的動態，HAPPY GO旗下GO SURVEY市場調查顧問針對3,406名懷孕中或育有3歲下孩童的女性進行調查，發現雖然母嬰幼兒市場仍以30到39歲的母親為主，但隨著「漏斗現象」，相關的消費年齡層往30歲以下以及40歲以上的年齡層向外擴散，就有奶粉品牌的廣告除了吸引30歲到35歲目標族群的注意之外，還引發45歲以上族群的高度關注，成為各個零售產業不得忽視的重要市場。

調查也顯示，隨著準媽咪孕齡的增加，對自身身體保健、運動習慣建立以及產後保養的意識高，有將近98%的受訪者懷孕時，甚至懷孕前皆會服用孕期保健食品，當中又以綜合維他命、葉酸及鈣片最多人食用，也有高達72%的孕婦在孕期維持運動，現下也越來越多健身中心會為孕婦推出專門的運動課程，甚至是孕婦專用的運動用品，成為母嬰消費市場另一焦點；此外，產後入住月子中心調養也成準媽咪必備消費，即便市面上月子中心普遍收費偏高，但仍有54%的受訪者表示會入住，只有16%表示不會入住。

在經濟壓力促使下，多數父母生育後皆需上班，在家庭、工作兩頭燒的情況下，輔助孩子教育或是飲食的商品成為重點。根據調查，有6成的媽咪會搭配現成副食品提供孩子食用，而未來在高齡生育及少子化的結構下，母嬰幼兒市場如何提供父母們更優質且輕鬆的育兒周邊商品成為重要課題，看準爸爸媽媽的需求，才能持續挖掘更多的商機。