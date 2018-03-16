NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈白楊步道再開放　吸引國內外旅客驚！中油大林廠　隱匿工安事故理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
財經

名家論壇》盧燕俐／買房該聽誰的話？媽媽、老婆？還是…

文／盧燕俐2018/03/16 17:00
▲買房是許多人的夢想。（示意圖／取材自pixabay）
▲買房是許多人的夢想。（示意圖／取材自pixabay）

衛生紙漲價的話題引發通膨聯想，也逼出不少首購族開始看屋。最近，就接到幾位年輕後輩詢問：「買房子比結婚還難，我喜歡的，老婆不喜歡；老婆喜歡的，爸媽卻有意見，到底該怎麼辦？」「房子看越多，心越慌，因為沒有一間能讓我們完全滿意！」

其實，買房是人生大事，多看、多聽、多比較是必備的功課，只是相關細節多又複雜，從預算分配、購屋地點、房型種類、生活機能、公設狀況等等，都會讓買方陷入長考與掙扎；尤其當出資者超過兩人以上，如何滿足各自的需求，而又能避免爭吵，不僅考驗著家人之間的情感，更凸顯了家庭理財規畫的重要性。

以前述案例來說，男主角遇到的麻煩就是，頭期款存了多年還不夠，老婆卻已催買房催到沒耐性，只好硬著頭皮請爸媽幫忙，媽媽二話不說拿出老本，夫妻倆開心去看房，前後看了十多間，卻看出一肚子火。

「老婆娘家在永和，老婆便鎖定永和新建案，媒體都說建商有讓利，我絲毫感受不到，好多案子開價都是6字頭，連兩房的房型也要1500萬；媽媽說不如選土城老家附近，即使新建案也有3字頭的，坪數可以買大一點，以後想看孫子更是方便！」

男主角夾在中間，始終擺不平媽媽和老婆相左的意見，對於繼續看房這件事，內心有些卻步，問我有沒有其他解決方法。我很認真思考，想出幾個方向。第一，請老婆或娘家也出錢湊頭期款，這樣老婆凡事「以娘家為重」的心態，也許可以得到婆婆的諒解，當然買屋後產權也可共同登記持有，保障彼此權益；第二，婆媳各讓一步，買屋地點折中在永和與土城的中間，像是中和或板橋重劃區。

第三，現在不買，等錢存夠了，不必請媽媽幫忙，這樣老婆講話可以更大聲，但前提是要禁得住老婆繼續催買房的嘮叨聲。當然，還有一個最好的方法，就是全家人好好冷靜坐下來，共同討論，列出一張明確的「十大需求清單」，像是：總價1200萬、公設比不超過四成、附近有公車或捷運站、離婆家或娘家距離的車程……等等。

並且，依需求的強烈程度排序，舉凡越能滿足前五大需求的房子，越能達到購屋的目的。至於會不會出現得分滿分的「夢幻房屋」？只能說，想買到一百分的房子，不僅是緣分，還是上輩子有燒香，通常能滿足七成需求的房子，就可以考慮出手了！否則，極有可能這輩子都買不到房！

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇衛生紙漲價買房頭期款房價
汽車配件展開跑　電動車體驗好吸睛挺台幣改版？楊金龍駁：無迫切性

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan