名家論壇》盧燕俐／買房該聽誰的話？媽媽、老婆？還是…

其實，買房是人生大事，多看、多聽、多比較是必備的功課，只是相關細節多又複雜，從預算分配、購屋地點、房型種類、生活機能、公設狀況等等，都會讓買方陷入長考與掙扎；尤其當出資者超過兩人以上，如何滿足各自的需求，而又能避免爭吵，不僅考驗著家人之間的情感，更凸顯了家庭理財規畫的重要性。

衛生紙漲價的話題引發通膨聯想，也逼出不少首購族開始看屋。最近，就接到幾位年輕後輩詢問：「買房子比結婚還難，我喜歡的，老婆不喜歡；老婆喜歡的，爸媽卻有意見，到底該怎麼辦？」「房子看越多，心越慌，因為沒有一間能讓我們完全滿意！」

以前述案例來說，男主角遇到的麻煩就是，頭期款存了多年還不夠，老婆卻已催買房催到沒耐性，只好硬著頭皮請爸媽幫忙，媽媽二話不說拿出老本，夫妻倆開心去看房，前後看了十多間，卻看出一肚子火。

「老婆娘家在永和，老婆便鎖定永和新建案，媒體都說建商有讓利，我絲毫感受不到，好多案子開價都是6字頭，連兩房的房型也要1500萬；媽媽說不如選土城老家附近，即使新建案也有3字頭的，坪數可以買大一點，以後想看孫子更是方便！」

男主角夾在中間，始終擺不平媽媽和老婆相左的意見，對於繼續看房這件事，內心有些卻步，問我有沒有其他解決方法。我很認真思考，想出幾個方向。第一，請老婆或娘家也出錢湊頭期款，這樣老婆凡事「以娘家為重」的心態，也許可以得到婆婆的諒解，當然買屋後產權也可共同登記持有，保障彼此權益；第二，婆媳各讓一步，買屋地點折中在永和與土城的中間，像是中和或板橋重劃區。

第三，現在不買，等錢存夠了，不必請媽媽幫忙，這樣老婆講話可以更大聲，但前提是要禁得住老婆繼續催買房的嘮叨聲。當然，還有一個最好的方法，就是全家人好好冷靜坐下來，共同討論，列出一張明確的「十大需求清單」，像是：總價1200萬、公設比不超過四成、附近有公車或捷運站、離婆家或娘家距離的車程……等等。

並且，依需求的強烈程度排序，舉凡越能滿足前五大需求的房子，越能達到購屋的目的。至於會不會出現得分滿分的「夢幻房屋」？只能說，想買到一百分的房子，不僅是緣分，還是上輩子有燒香，通常能滿足七成需求的房子，就可以考慮出手了！否則，極有可能這輩子都買不到房！

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com