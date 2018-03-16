蘋果新款iPhone面板規格 市調這樣說

（中央社記者潘智義台北16日電）專業市調機構IHSMarkit預估，蘋果2018年將推出兩款採柔性主動有機發光二極體（AMOLED）面板的5.85吋、6.45吋智慧型手機，及一款6.1吋液晶（LCD）面板智慧型手機。

為迎接即將於4月19日在台北舉行的「2018台灣顯示產業研討會」，IHS Markit今天發給會員的邀請文件中，特別介紹蘋果（Apple）今年將推出的幾款iPhone智慧型手機。

IHS Markit分析，雖然蘋果iPhone X的銷售未達到面板廠商的預期，主要面板供應商三星顯示器公司已被迫降低柔性AMOLED面板工廠的產能利用率，但這對於即將在2018年第2季、第3季推出的新iPhone系列來說，卻可能是個好消息。因為這樣一來可望促使產品降價，並因產品種類增多，觸發消費者對iPhone的購買意願，或換機需求。