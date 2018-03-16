縱火欲殺同居女友 男判刑6年10月定讞

（中央社記者蕭博文台北16日電）蔡姓男子不滿同居女友提分手，朝住處潑灑汽油縱火，企圖燒死女友及她的2個女兒。台南高分院依殺人未遂等罪判蔡男6年10月徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。
蔡姓男子與女友及女友2個未成年女兒同住台南市，民國104年2月間，蔡男不滿女友提出分手，至加油站購買汽油後，於住處附近徘徊等候女友回家，見女友進家門，即朝房內潑灑汽油縱火。
蔡姓男子縱火後逃逸，屋內則傳出爆炸聲，火勢開始蔓延。被害女子與她的2個女兒及時逃出，僅其中一名女兒左手背、左手腕遭燒傷，3女逃過一劫。
蔡姓男子否認縱火，辯稱在住處附近騎腳踏車徘徊，是準備買早餐回家。
台灣高等法院台南分院審理認為，蔡男案發前在現場徘徊長達2小時，其女友返家不久即發生火警，女友跑出門外目擊蔡男騎車逃逸，且案發前蔡男已多次揚言放火，參酌加油站監視器畫面等證據，認定蔡男罪證明確。
台南高分院二審認為，蔡男在住處唯一對外出入口縱火，屋內人員恐因此而難以逃生，火勢甚至延燒到相鄰房屋，所為危害至鉅，惡性重大難恕，且犯後飾詞狡辯態度不佳，依殺人未遂等罪判刑6年10月。
案經上訴，最高法院今天駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1070316