NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈馬英九妨礙司法？她批為辦馬而辦馬性騷擾醜聞　歐美惡狼高官一大堆天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

縱火欲殺同居女友 男判刑6年10月定讞

中央社2018/03/16 11:16
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北16日電）蔡姓男子不滿同居女友提分手，朝住處潑灑汽油縱火，企圖燒死女友及她的2個女兒。台南高分院依殺人未遂等罪判蔡男6年10月徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

蔡姓男子與女友及女友2個未成年女兒同住台南市，民國104年2月間，蔡男不滿女友提出分手，至加油站購買汽油後，於住處附近徘徊等候女友回家，見女友進家門，即朝房內潑灑汽油縱火。

蔡姓男子縱火後逃逸，屋內則傳出爆炸聲，火勢開始蔓延。被害女子與她的2個女兒及時逃出，僅其中一名女兒左手背、左手腕遭燒傷，3女逃過一劫。

蔡姓男子否認縱火，辯稱在住處附近騎腳踏車徘徊，是準備買早餐回家。

台灣高等法院台南分院審理認為，蔡男案發前在現場徘徊長達2小時，其女友返家不久即發生火警，女友跑出門外目擊蔡男騎車逃逸，且案發前蔡男已多次揚言放火，參酌加油站監視器畫面等證據，認定蔡男罪證明確。

台南高分院二審認為，蔡男在住處唯一對外出入口縱火，屋內人員恐因此而難以逃生，火勢甚至延燒到相鄰房屋，所為危害至鉅，惡性重大難恕，且犯後飾詞狡辯態度不佳，依殺人未遂等罪判刑6年10月。

案經上訴，最高法院今天駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1070316

陸主權基金中投 出清美國黑石股蘋果新款iPhone面板規...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan