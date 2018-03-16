縱火欲殺同居女友 男判刑6年10月定讞

（中央社記者蕭博文台北16日電）蔡姓男子不滿同居女友提分手，朝住處潑灑汽油縱火，企圖燒死女友及她的2個女兒。台南高分院依殺人未遂等罪判蔡男6年10月徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

蔡姓男子與女友及女友2個未成年女兒同住台南市，民國104年2月間，蔡男不滿女友提出分手，至加油站購買汽油後，於住處附近徘徊等候女友回家，見女友進家門，即朝房內潑灑汽油縱火。

蔡姓男子縱火後逃逸，屋內則傳出爆炸聲，火勢開始蔓延。被害女子與她的2個女兒及時逃出，僅其中一名女兒左手背、左手腕遭燒傷，3女逃過一劫。