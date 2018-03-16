人妻幫創業開6店　夫竟與小三上摩鐵激戰還趕她出門

過分！新北市一名楊姓女子與林姓男子結婚後，幫助丈夫創業開了 6 家店也全力照顧家庭，未料去年 3 月卻發現丈夫與黃姓女員工到摩鐵激戰的性愛影片，婚外情曝光後，林男非但未與女員工分開，竟反過來辱罵妻子「只會吃、不會做生意」，更要求妻子無條件離婚、與兒女搬離住處，讓楊女憤而提出告訴求償。最後法官判賠林男、黃女須賠 45 萬元，仍可上訴。
綜合媒體報導，楊女與林男在 2004 年結婚後育有 2 名子女，期間楊女幫助丈夫開設 4 家知名連鎖咖啡店、 2 家鬆餅店。去年 3 月間，楊女持丈夫手機翻找家庭出遊照，打算給孩子當課業素材，也可當成家族聊天話題，卻意外驚見丈夫與黃女到內湖科技園區附近的摩鐵開房，並將性愛過程拍下，為此感到痛苦不已、以淚洗面。
楊女指控，發現影片後向丈夫要求開除黃女，丈夫卻不斷拖延，直到妨害家庭告訴期 6 個月期滿、無法提告後態度大變，以「只會吃飯拿錢」、「不會做生意，害丈夫事業無法擴張」等言語辱罵她，拿出已簽名的離婚協議書要求她無條件離婚、要她與子女搬離三重住處與公婆同住、每月給公婆孝親費，甚至威脅她若將此事外傳將要毀掉家庭，讓她憤而提出民事求償訴訟、求償 60 萬。
對此，林男辯稱是因三重住處仍在裝潢，才要妻子與子女暫時搬離，對於外遇一事感到抱歉，願以 20 萬元補償、黃女也願以 15 萬補償，往後除生活費、扶養費也願多給每月妻子 4 萬元，希望妻子能再給他一次機會。不過，法官審酌兩方未達成和解，且楊女確有提出性愛影片為證，認為林男、黃女通姦已侵害楊女配偶權，此事更害楊女罹患憂鬱症，最後判林男、黃女兩人共須賠 45 萬元，仍可上訴。