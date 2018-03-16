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中央社

G20峰會將登場 全球經濟臨過熱後失控風險

中央社2018/03/16 11:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）G20財長與央行總裁下週將在阿根廷舉行峰會，美國總統川普祭出減稅加持下，全球經濟增長創2011年來最廣泛和最強，但根據以往經驗，全球經濟恐面臨成長過快傷及自身的風險。

彭博報導，G20財經首長舉行數天會議之前，經濟合作暨發展組織（OECD）才將今年和明年全球經濟成長預測上調到3.9%。

對決策者和投資人而言，關鍵問題是全球成長速度可以多快。如果經濟過熱意味著，緊接在通貨膨脹繁榮之後的是另一波不景氣，他們還想要成長這麼快嗎？

1990年來至今，全球經濟成長符合或高於3.9%只有8次。匯豐控股（HSBC Holdings Plc）指出，每次的全球經濟同步增長，都預示著隨之而來突發的衝擊。2007年全球經濟成長5.6%達到高峰，一年後即發生金融危機。

匯豐資深經濟顧問金恩（Stephen King）說：「由於利率和金融風險攀升，當許多國家強勁成長時，全球經濟就會處於最脆弱的狀態。」

金恩在上月發布針對50個經濟體的研究報告中發現，1990年信貸緊縮對美國造成衝擊之前，有一段期間全球需求旺盛；1994年債市崩潰之前，經濟急劇增長。在亞洲爆發金融危機前，1997年曾出現榮景；2004到2007年全球經濟蓬勃發展，後來出現經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。

在美國聯邦準備理事會（Fed）和其他各國央行收緊貨幣政策、中國抑制銀行貸款和川普施加關稅之下，早就有跡象顯示，目前經濟活動看來相當活躍。

花旗集團（Citigroup Inc.）估算主要經濟體的經濟數據後發現，去年9月以來它們大部分的數據都低於預期，且儘管製造業信心指數已位於高水準，現在似乎正進入高峰。

國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（ChristineLagarde）在給20國集團（G20）決策者的文章中表示：「儘管全球經濟依然陽光普照，但烏雲即將到來。考慮到貿易緊張、近期金融市場波動大幅增加和地緣政治更加不穩。」

對貿易戰的擔憂將是這次G20在布宜諾斯艾利斯峰會的重要議題。若爆發貿易戰，彭博經濟（BloombergEconomics）預估，2020年全球經濟恐損失高達4700億美元。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070316

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