G20峰會將登場 全球經濟臨過熱後失控風險

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）G20財長與央行總裁下週將在阿根廷舉行峰會，美國總統川普祭出減稅加持下，全球經濟增長創2011年來最廣泛和最強，但根據以往經驗，全球經濟恐面臨成長過快傷及自身的風險。

彭博報導，G20財經首長舉行數天會議之前，經濟合作暨發展組織（OECD）才將今年和明年全球經濟成長預測上調到3.9%。

對決策者和投資人而言，關鍵問題是全球成長速度可以多快。如果經濟過熱意味著，緊接在通貨膨脹繁榮之後的是另一波不景氣，他們還想要成長這麼快嗎？

1990年來至今，全球經濟成長符合或高於3.9%只有8次。匯豐控股（HSBC Holdings Plc）指出，每次的全球經濟同步增長，都預示著隨之而來突發的衝擊。2007年全球經濟成長5.6%達到高峰，一年後即發生金融危機。