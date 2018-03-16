iPhone拉貨助攻 傳這家韓廠吃很補

除了雙鏡頭之外，報導指出，包括捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（COF）和軟硬結合板（RFPCB）產品，也有助LG Innotek業績進補，相關產品應用在3D感測模組和雙鏡頭等。

韓國科技網站ET News引述產業人士消息報導，韓國LG Innotek去年從蘋果獲得37.6億美元的營收，占去年LG Innotek總營收比重超過50%，達到52.5%。

報導引述指出，LG Innotek並未揭露主要客戶，不過相信蘋果是LG Innotek的主要客戶。LG Innotek通常以北美策略性客戶或是國外策略性客戶來稱呼。

觀察今年下半年蘋果新款iPhone供應鏈，國外科技網站Patently Apple先前推測，蘋果正在規劃分散有機發光二極體（OLED）面板和電池的零組件供應廠商。

其中，軟硬結合板是OLED面板的關鍵零組件，蘋果可能規劃向BH、三星電機（SamsungElectro-Mechanics）以及Interflex的其中2家採購RFPCB產品。

另外，在OLED面板部分，Samsung Display仍是OLED面板最大的供應商，不過今年6.5吋版iPhone的部分OLED面板，預期可能採用LG Display的產品。

報導推測，蘋果下半年iPhone新品所用的RFPCB新供應商，可能會與LG Display展開合作。此外iPhone新品所用的L型電池，可能由樂金化學（LG Chem）供應。(編輯：陳永昌)1070316