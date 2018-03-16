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侯友宜身陷風暴　周錫瑋打氣只為了這件事

記者陳志仁／新北報導2018/03/16 12:22
▲遭鄭南榕基金會批侯友宜，「迴避面對過去，才是二度傷害」；前台北縣長周錫瑋建議，侯友宜可藉這個機會多跟外面說明。（圖／周錫瑋辦公室提供）
▲遭鄭南榕基金會批侯友宜，「迴避面對過去，才是二度傷害」；前台北縣長周錫瑋建議，侯友宜可藉這個機會多跟外面說明。（圖／周錫瑋辦公室提供）

爭取國民黨提名參選新北市長的侯友宜，日前受訪時表示鄭南榕自焚案是一場「不完全成功的救援」，卻遭鄭南榕的女兒鄭竹梅批，「迴避面對過去，才是二度傷害」；前台北縣長周錫瑋建議，侯友宜可藉這個機會多跟外面說明。

周錫瑋今（16）日強調，每一個出來參選的人都會被質疑，這是很正常的事，每一位參選人應該都有勇氣來面對，民主的真諦，就是要經過市民的瞭解與檢視；此外，針對鄭南榕自焚案的事件，他也要幫侯友宜加油、打氣，並建議侯友宜可以藉這個機會多跟外面說明。

鄭南榕基金會認為，侯友宜為了選舉而做明顯規避責任的發言，雖不意外卻令人深感遺憾；1989年1月，當鄭南榕收到高檢處指控涉嫌叛亂的傳票，他公開表示「國民黨抓不到我的人，只抓得到我的屍體」，正是對當年國家機器的保守勢力，展現堅定的意志，為了捍衛言論自由，做出強烈而鮮明的表達，侯友宜身為該案執行者之一，應當收到如此清楚的訊息。

鄭南榕基金會指出，侯友宜最應當受到批判的是，將鄭南榕的家屬牽扯進來，鄭南榕先生的女兒鄭竹梅，以殉道者家屬的身分回應侯友宜，「迴避面對過去，才是二度傷害」，作為民選首長候選人的政治人物，如何看待過去，應詳細說明其理念並由現在的選民檢視；強調「請勿以家屬為借口，而避而不談，台灣歷史還有太多含糊未清、似是而非之處，應要求政治人物清楚表達其理念，以讓選民判斷。」
 

關鍵字鄭南榕自焚案鄭竹梅周錫瑋侯友宜
自己豆子自己烘　圓夢創業新趨勢周錫瑋：二件事　恐衝擊民進黨選情

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