直播／避免被掏空　行政院公布陸31項對台措施因應方案

徐國勇日前轉述，行政院長賴清德 14日 通知相關部會，針對大陸對台 31 項措施議題向他報告，當時約有 10 個部會向賴清德報告。賴聽完後，沒做裁示，僅請施俊吉和各部會協調，詳細內容由施俊吉向社會大眾說明。

中國大陸上月底發布 31 項對台措施，規模之大「前所未有」，引發外界掏空台灣疑慮。歷經多日討論，行政院今（16）日中午正式宣布因應對策，由行政院副院長施俊吉主持，政務委員徐國勇、教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君、經濟部次長龔明鑫、陸委會副主委林正義等均出席，《NOWnews 今日新聞》為讀者全程直播。

陸委會副主委昨日指出，大陸的 31 項對台措施只是「利中」，一方面吸納台灣資金和技術人才，一方面對台施惠拉攏，以達到政治統戰的目的。國安會及行政院多次召開會議，逐一盤點 31 項惠台措施對我人才、產業及國安的可能影響，相關部會也檢視相關措施及法規的周延性，並做必要增修，避免對台產生不利影響。陸委會呼籲對岸秉持互利互惠的原則處理兩岸事務，排除任何政治操作，才能讓台灣民眾感到誠心與善意。

海基會發言人管安露表示，海基會與在陸台商持續關注。據海基會了解，許多台商對中國大陸推出的 31 項惠台措施持觀望態度，因為這些措施並非法律條文，能否具體落實，還有待後續觀察。現在有不少台商基於各種原因，向海基會表達返鄉投資意願，「希望這是好的開始，政府竭誠歡迎台商能返鄉投資，或配合南向政策。」

