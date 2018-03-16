台股穩在萬點上 證券股具3低優勢

（中央社記者田裕斌台北15日電）台股自去年5月23日站上萬點以來已逼近10個月，月均量也超過新台幣1000億元，券商獲利趨於穩定，低股價、低本益比與低本淨比也成為證券股優勢。

雖然台股今年2月受國際股市影響大跌，但證券股獲利維持穩定，一線券商幾乎今年1月到2月都呈現獲利，其中尤以元大金控旗下元大證券2月稅後純益新台幣8.55億元表現最凸出，累計1月到2月稅後純益已達20.21億元、每股稅後純益（EPS）0.37元，

富邦金控旗下富邦證券與開發金控旗下凱基證券獲利也不俗，今年1月到2月雙雙繳出EPS約0.2元成績單；此外，獨立券商包括元富證券、統一證券前2月也維持獲利。