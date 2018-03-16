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台股穩在萬點上 證券股具3低優勢

中央社2018/03/16 11:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北15日電）台股自去年5月23日站上萬點以來已逼近10個月，月均量也超過新台幣1000億元，券商獲利趨於穩定，低股價、低本益比與低本淨比也成為證券股優勢。

雖然台股今年2月受國際股市影響大跌，但證券股獲利維持穩定，一線券商幾乎今年1月到2月都呈現獲利，其中尤以元大金控旗下元大證券2月稅後純益新台幣8.55億元表現最凸出，累計1月到2月稅後純益已達20.21億元、每股稅後純益（EPS）0.37元，

富邦金控旗下富邦證券與開發金控旗下凱基證券獲利也不俗，今年1月到2月雙雙繳出EPS約0.2元成績單；此外，獨立券商包括元富證券、統一證券前2月也維持獲利。

法人表示，台股在萬點上雖震盪加劇，但成交量維持在1000億元以上，對券商經紀業務可望有穩定貢獻，加上目前券商股價在票面10元以上的僅有統一證、群益金鼎證券、元富證、大慶證券及福邦證券，股價屬於盤面上偏低的族群。

法人指出，就獨立券商而言，包括元富證、統一證、宏遠證與康和證等，股價淨值比多在0.7到0.8倍左右，加上去年多半呈現獲利，今年都可配發股息，本益比也有偏低狀況。

此外，由於具價值型投資特性，包括元富證、日盛金控近期外資都有大買動作，元富證近1個月外資買超超過1.2萬張，持股比重站上10%，日盛金更是自農曆年後幾乎天天都在買，買超張數逼近3萬張。（編輯：李明宗）1070315

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