美國若掀貿易戰 中共黨媒：中國勢必報復

此外，新任白宮國家經濟會議主席柯德洛（LarryKudlow）14日也表示，美國應領導一個大型的貿易夥伴同盟對抗中國，讓中國知道是他們破壞規則，正是中國的自身作為，才招致美國的強勢回應。

美國白宮發言人14日澄清說，美國總統川普日前在推特（Twitter）上要求中國減少10億美元貿易逆差是口誤，美國實際要求的是中國將兩國貿易失衡減少1000億美元。

（中央社記者陳家倫上海16日電）美國政府正施壓中國將美中貿易逆差減少1000億美元。中共宣傳機器、立場鷹派的環球時報社評對此表示，若美國採取對中國產品大規模加徵關稅的「粗暴行動」，那麼中國勢必報復。

針對上述說法，環球時報今天刊發題為「中國豈是美國用來擦髒桌子的抹布」的社評指出，美國把經濟「不達標」的原因都歸咎於中美貿易失衡，指責中國偷走美國人的工作，「是要把中國當成抹布，擦美國亂七八糟的桌子。」

文章並以強烈字眼回擊，如果美國拿不出可行的促進貿易平衡方案，採取對中國產品大規模加徵關稅的粗暴行動，那麼中國勢必報復，「一旦美方試圖從中國割一塊肉走，它就必須被打掉一排門牙。」

文章提及中國報復的方法包括，把火力對準支持川普及其所屬黨派的農業州等。此外，中國媒體可以加大對美國農產品安全疑慮的報導，美國大豆、玉米、牛肉都將面臨對中國出口的困難。

針對中美貿易戰議題，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆日前曾表示，中國還是希望協商解決，但如果美國繼續推動，中國也會迎戰，「要迎戰就要贏，只有贏了，才可以讓美方重新坐回貿易桌。」（編輯：周慧盈）1070316