北市雙語教學 107學度再增4校

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市力推雙語教學，文昌、東新國小去年率先試辦，今年9月將再增加4校。台北市長柯文哲表示，已交代教育局盡快派人到新加坡考察，因星國雙語教學執行徹底。

柯文哲今天上午到文昌國小與國小一年級學童互動，全程以英文認讀五官名稱、摺衣物以及玩交通安全遊戲，課程中融入數量、號誌概念，英語學習實用又生活化，全場也笑聲不斷。

他接受媒體聯訪時表示，以前念英文的方式為「教科書式英文」，他會寫也會讀，但不太會說，聽力也不好，與實際使用的英文仍有一段差距。