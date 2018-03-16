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中央社

北市雙語教學 107學度再增4校

中央社2018/03/16 11:52
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市力推雙語教學，文昌、東新國小去年率先試辦，今年9月將再增加4校。台北市長柯文哲表示，已交代教育局盡快派人到新加坡考察，因星國雙語教學執行徹底。

柯文哲今天上午到文昌國小與國小一年級學童互動，全程以英文認讀五官名稱、摺衣物以及玩交通安全遊戲，課程中融入數量、號誌概念，英語學習實用又生活化，全場也笑聲不斷。

他接受媒體聯訪時表示，以前念英文的方式為「教科書式英文」，他會寫也會讀，但不太會說，聽力也不好，與實際使用的英文仍有一段差距。

因此，台北市計畫推行雙語教學，初步在文昌、東新國小一年級試辦，實施一學期後，發現有92%家長贊成持續推動雙語教學；71%學生喜歡老師用英語上課；76%學生愈來愈喜歡學英語；任教老師全數認同雙語教學。

柯文哲表示，107學年度（今年9月）將再增加3所國小、1所國中辦理雙語教學，同時交代教育局盡快派人到新加坡考察，不過，「雙語教學牽涉到國家性格改變，要求教育局每半年做滾動式檢討」。

將試辦雙語教學的學校為永吉國小、懷生國小、明道國小、格致國中，也是首度納入國中端。教育局綜合企劃科長諶亦聰接受中央社訪問表示，推動雙語教學最重的是師資與班級數，要擴大辦理的學校當中，要有缺額可以加入相關師資、以及班級數不能過多，否則很難轉型。

諶亦聰表示，同時要求學校成立課發會，因應雙語教學重新設計課程，不過，她也坦言，納入國中端是比較大的挑戰與突破，「格致國中有外師、推行社會科進行雙語教學有一段時間，班級數也少」，認為有足夠能量進行雙語教學。（編輯：方沛清）1070316

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